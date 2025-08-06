Murat Emir: 'Komisyona Barış İçin Katılıyoruz' - Son Dakika
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Politika

Murat Emir: 'Komisyona Barış İçin Katılıyoruz'

Murat Emir: \'Komisyona Barış İçin Katılıyoruz\'
06.08.2025 16:00
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CHP'li Emir, Komisyon çalışmalarının demokrasi, adalet ve barış hedeflerine katkı vereceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Komisyon çalışmalarına yararlı bir şekilde katkı vereceğimiz sürece; yani demokrasi, adalet ve barışa yardımcı olduğumuz sürece orada olmaya devam edeceğiz. Kimsenin tereddüdü olmasın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını dün yaptığını hatırlatarak, "Biz toplumsal barışı, huzuru inşa etmek için, terör son bulsun ve bir daha anaların gözyaşının akmaması için, demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkeyi yaratmak için katıldık. Oradaki muhataplarımıza da bu durumu açıklıkla ifade ettik. Öncesinde büyük bir kısmı iyi niyetle; ancak bir kısmı da bilerek ve süreci zehirlemek için 'Toplanacaklar anayasa yapacaklar, anayasa konuşacaklar' dediler. Onlara bir kez daha buradan sesleniyorum; başta Meclis Başkanı olmak üzere herkes söyledi, biz de açıklıkla söyledik; 'Bizim olduğumuz komisyonda bir anayasa çalışması asla olmayacak, yapılamaz. Bizim kırmızı çizgimiz budur' Biz şeffaf, açık ve halkın gözü önünde çalışacak bir komisyon sözü verdik. Paylaşılan yönergede bizim taleplerimiz hayata geçirilmiştir. Komisyonun gündemine bütün partilerin katkı vereceği ve gündeme ortak olacağı metne yazılmıştır. Komisyonun amaç kısmına ise terörü bitirmek üzere atılacak adımların yanı sıra özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi vermek olduğunu yazılı olarak geçirdik. Aynı şekilde, 'Şeffaf olacağız' demiştik. Hiç kimse merak etmesin bütün çalışmalarımız tam tutanak altında ve yazılı basının takibinde olacak. Her şey halkımızın gözü önünde olacak" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYONUN TAM SAYISI 51'DİR'

Davet edilecek kişilerin belirlenmesinde muhalefetin önerilerinin dikkate alınacağını belirten Emir, komisyonun iyi bir başlangıç yaptığını ekledi. Emir, "Umuyoruz ki bundan sonra da demokratik ve çoğulcu bir tutum devam ettirilir ve bizim de komisyona olması gerektiği gibi katkı vermemiz sağlanır. Her zaman söylediğimiz gibi bizim olduğumuz bir yerde yanlış olmaz. Komisyon çalışmalarına yararlı bir şekilde katkı vereceğimiz sürece; yani demokrasi, adalet ve barışa yardımcı olduğumuz sürece orada olmaya devam edeceğiz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Komisyonun tam sayısıyla ilgili sıkça soruluyor. İlk gelen taslakta, 'Katılanların 5'te 3'ü' gibi bir ibare vardı. Oysa komisyon tam sayısının 5'te 3'ü olması gerektiğini ısrarla söyledik ve bu da yönergeye geçti. Tam sayı ilk gün söylediğimiz gibi 51'dir. 51 sayısı nasıl bulunacaktır? Bu sorunun cevabı, Meclis Başkanımızın atacağı adımlarla ortaya çıkacaktır. Bu konu Sayın Meclis Başkanımız ile görüşüldü, onun uhdesinde olan bir konudur. Değerlendirmesinin ardından adım atacaktır; ancak bizim ilk gün söylediğimiz gibi tam sayı 51'dir" diye konuştu.

'BİZİM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU'DUR'

Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edilme kararının doğru olduğunu ve CHP'li diğer belediye başkanlarının da serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, "Bizim buna ek bir cevap verme durumumuz yok. Bizim açımızdan cumhurbaşkanı adayımız 15,5 milyon vatandaşımızın onayıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Bizim açımızdan yenilik doğuracak herhangi bir durum söz konusu değildir" dedi.

Kaynak: DHA

Murat Emir, Demokrasi, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Emir: 'Komisyona Barış İçin Katılıyoruz' - Son Dakika

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