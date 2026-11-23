YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşleri arasında bir çelişki olmadığı gibi birbirini tamamlayan görüşlere sahiplerdir" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, CHP'nin, 'mutlak butlan' kararının ardından TBMM grup hesabından milletvekillerine iade edilen aidatlar ile ilgili başlattığı icra takibine ilişkin, "Bu konuyla ilgili bugüne kadar pek çok açıklama yaptık. Bunca gündem içerisinde; milletin milyar milyarları soyulmuş, Türkiye bir darbe sürecinden geçiyor, kanallara el konulmuş, gazeteciler hapiste, herkes inim inim inliyor. Biz böylesine saçma, anlamsız bir tartışmayı büyütmemek adına susuyoruz. Biz o paranın onların hesabına giren bir para olmadığını, milletvekillerinin kendi aralarında bir havuz oluşturduğunu ve bu nedenle irade içerisinde nasıl kullanılacağına dair milletvekillerinin hakkı olduğunu söyledik. Bir kez daha bunu söylemekle yetinelim ve hukuki süreci bekleyelim. Ancak Türkiye'nin bu saçmalıklarla uğraşmaması lazım. Mademki mahkemeye gitti sonucunu da hep beraber göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Emir, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamda TBMM'de kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na partisinin üye vermeme yönündeki kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun süreçle ilgili yazısının hatırlatılması üzerine, "Sayın Genel Başkanımızın TBMM'de kurulacak olan İzleme Komisyonuna üye vermemek konusundaki tutumu asla barıştan, barış umudundan vazgeçmek olarak değerlendirilemez. Aynı şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada barış umudunun her şeyin önünde olduğunu, şahsen barış için mücadele ettiğini ve barışı kendi meselelerinin önüne koymayacağını açıklıkla ifade etti. Açıklıkla belirtelim ki; Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşleri arasında bir çelişki olmadığı gibi birbirini tamamlayan görüşlere sahiplerdir. Biz samimiyetle ve büyük bir kararlılıkla komisyonda görevimizi yaptık. Türkiye'de gerçek, kalıcı barışın, demokratikleşme adımları atılmadan olamayacağını ifade ettik. Bunu komisyon raporumuza geçirdik" diye konuştu.