AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa\'da konuştu

Bayrampaşa'da MHP'nin SKM açılışında konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Biz sırtımızı Bayrampaşa'ya, milletimize yaslandık. Hiçbir zaman kirli ittifakların içerisinde olmadık. Ay yıldızlı bayrağımız ve bu ülkemizin her bir karış toprağı için canla başla mücadele verdik. Bu uğurda şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama bir gün olsun başımızı öne eğmedik" dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Programda Kurum'a TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar eşlik etti. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle SKM açılışı yapıldı. Açılışta vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Kurum, hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Bayrampaşa'nın İstanbul'un parlayan yıldızı olmasını istiyoruz"
"Biz Bayrampaşa'mız için 22 yıldır çalışıyoruz. Bayrampaşa'nın daha güzel bir geleceğe uzanması için bu mücadeleyi veriyoruz" diyen Kurum, "Bayrampaşa'nın İstanbul'un parlayan yıldızı olmasını istiyoruz. Cumhur İttifakı'mızla birlikte 15 Temmuz'da meydanlarda ay yıldızlı bayrağımız için, 780 bin kilometrekare vatan toprağı için ülkemizin 81 şehrinde hepimiz kardeşiz dedik. Memleketimizin her köşesine hizmet ettik. Deprem, sel ve heyelanlar olduğunda biz 2 saat sonra oraya gittik. 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızın etkilendiği ve 53 bin canımızı yitirdiğimiz 6 Şubat asrın felaketinde biz yine oradaydık. Bugün bir amcamızı ziyaret ettik. Beni televizyondan izlemiş. 'Ben sana her gün ağladım. Oradaki milletin yanından bir saat olsun ayrılmadım ya Allah senin yetiştiren anandan babandan razı olsun' dedi. Bizim için en büyük şeref ve onur budur. İstanbul'un meselelerine, Bayrampaşa'nın geleceğine odaklanacağız. Biz sırtımızı Bayrampaşa'ya, milletimize yaslandık. Hiçbir zaman kirli ittifakların içerisinde olmadık. Ay yıldızlı bayrağımız ve bu ülkemizin her bir karış toprağı için canla başla mücadele verdik. Bu uğurda şehitler verdik, gazilerimiz oldu ama bir gün olsun başımızı öne eğmedik. Cumhur İttifakı'mızla el ele vererek büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için aşkla ve şevkle çalıştık" dedi.
"Biz kirli ittifaklar peşinde koşmadık"
Millet için gece gündüz koşturacağını söyleyen Murat Kurum, "İstanbul'umuzun 39 ilçesi, 964 mahallesi için biz yine sahada olacağız. Biz hiçbir zaman bahanelerin, dedikoduların, iftiraların arkasına sığınmadık. Bahanecilik belediyeciliği, mazeret belediyeciliği yapmayacağız. Biz gerçek belediyecilik yapacağız. Milletimiz ve ülkemiz için gece gündüz koşturacağız. Ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkaralım istiyoruz. Biz Cumhur İttifakı'mızla birlikte girdiğimiz her seçimden galip geldik. Biz kirli ittifaklar peşinde koşmadık. Bir masa etrafında oturup adam gibi ittifak kurduk. 15 Temmuz gecesi o kurduğumuz ittifakla sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'mız Devlet Bahçeli ve bir kardeşlik hukuku içerisinde çalıştı. Bize yakışan ülkemizin geleceği adına atılacak adımları çok daha güçlü bir şekilde atmaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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