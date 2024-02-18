Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hane ziyaretleri kapsamında Seyfullah Çaputoğlu ve Resul Çiçek'in evlerine ziyarette bulundu.
Kurum'un hane ziyaretlerinde ilk durağı, Üsküdar'da yaşayan ve kendisini daha önce çay içmeye davet ettiği videosu sosyal medyada gündem haline gelen Seyfullah Çaputoğlu'nun evi oldu.
Çaputoğlu, ekranlardan izlediğini ve çok sevdiğini söylediği Kurum'a 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kartvizitini gösterdi. Çaputoğlu'nun nişanlı torununun ağustos ayındaki nikahına davet etmesi üzerine Kurum, yerel seçimleri anımsatarak belediye başkanı olarak nikah kıyma sözü verdi.
"Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı"
Çekilen hatıra fotoğrafının ardından Çaputoğlu ailesinin yanından ayrılan Kurum, Resul Çiçek ve ailesini ziyaret etti.
Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Resul Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirtti ve Kurum'a teşekkürlerini sundu.
Çiçek ailesi, "Oraya yapılan yatırımı görmeyen anlayamaz. Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı. Hemen Yarısı Bizden Projesi'ne başvurduk." diyerek, yeni evlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi.
Kurum da İstanbul'a hizmet edeceklerini belirterek, "Şimdi inşallah projelerimizi Büyükşehirde devam ettireceğiz. İstanbul'umuzu güvenli hale getireceğiz." dedi.
Murat Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Murat Kurum, İstanbul'da hane ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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