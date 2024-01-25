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Murat Kurum, İstanbul'da Metro ve Tünel Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Murat Kurum, İstanbul'da Metro ve Tünel Projelerini Açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul'da yapılacak metro ve tünel projelerini açıkladı. Kurum, trafik sorununu çözmek ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla raylı sistem payını artıracak, metro hatlarını genişletecek ve tünel projeleri gerçekleştireceğini belirtti.

Murat Kurum, İstanbul\'da Metro ve Tünel Projelerini Açıkladı
25.01.2024 - 16:54,
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Murat Kurum: "Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler"

-" İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor"

-"Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor"

-"5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek"

-"Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek"

-"Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır"

-"Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız"

-"Yenikapı-İncirli- Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar- Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız"

-"Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız"

-"Sabiha Gökçen- Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız"

-"İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz"

-"İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak"

-"D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız"

-"Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol"

İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıklıyor.

Kaynak: İHA
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