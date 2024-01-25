Murat Kurum, İstanbul\'da Metro ve Tünel Projelerini Açıkladı

Murat Kurum: "Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler"

-" İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor"

-"Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor"

-"5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek"

-"Raylı sistem payını 2029'da %37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek"

-"Trafik çilesi, 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacaktır"

-"Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız"

-"Yenikapı-İncirli- Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar- Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız"

-"Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız"

-"Sabiha Gökçen- Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız"

-"İstanbul'da iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz. İstanbul'un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz"

-"İlk olarak Çayırbaşı, Ayazağı, Levazım ve Dolmabahçe olmak üzere tünel projemizi yapacağız. 25,7 km uzaklığında olacak"

-"D-100 karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacak Bayrampaşa- Büyükçekmece 50,9 km'lik tünel yapacağız"

-"Sahil yoluna alternatif Harem Çekmeköy'e 23,8 km'lik tünel daha yapacağız. Göztepe-Çayırova arasına 30 km'lik yan yol"

İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini açıklıyor.