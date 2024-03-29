- Murat Kurum: "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek"
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Sultanbeyli mitinginde vatandaşlara hitap etti
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Sultanbeyli'de düzenlenen mitingde, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Trafik çile olmaktan çıkacak" dedi.
İstanbul için hayallerini gerçekleştirmesine sayılı günler kaldığını dile getiren Murat Kurum," Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul." dedi.
Mevcut yönetimin İstanbul'a verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini sözlerine ekleyen Kurum, "Bu millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar. Hala aldatmaya da devam ediyorlar. 2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vaat ettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular. Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, bunlar balya balya para kuleleri yaptılar." ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB yönetiminin aksine İstanbul'un parasını İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine harcayacaklarının altını çizen Kurum, "Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise mitingdeki konuşmasında, İstanbul'un birinci gündeminin deprem olduğunu vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un afet bölgelerindeki çalışmalarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle Murat Kurum kardeşim ve tüm ilçe belediyeleri ile önümüzdeki beş yılda İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini inşallah dönüştürecek, tam bir seferberlik anlayışı ile çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü inşallah beş yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacak." dedi.
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