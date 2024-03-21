Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentsel dönüşüm için ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentsel dönüşüm için ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğini söyledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentsel dönüşüm için ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğini söyledi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın yerel arama kurtarma derneği MAKSAT'ın yaş gününde kentsel dönüşüm konusunda ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğini belirtti.

21.03.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın yerel arama kurtarma derneği MAKSAT'ın yaş gününde "İlçe belediyelerinin kentsel dönüşüm konusunda yetkilerinin tam hale getirilmesi lazım" dedi.

Antalya'nın yerel arama kurtarma derneği MAKSAT, birinci yaşını Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) kutladı. Başkan Uysal da derneğin doğum gününde ekibin yanında yer aldı.

Başkan Uysal, Türkiye'de en büyük afet riskinin deprem olduğunu belirtirken çözümün ise kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Başkan Uysal, ilçe belediyelerinin bu konuda kısıtlamalara maruz kaldığını dile getirdi ve olabilecek bir depreme karşı daha hızlı ve pratik sonuçların alınabilmesi için ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Uysal şunları söyledi:

"İvedilikle inşaat ve iskan ruhsatı vermeye yetkili ilçe belediyelerinin kentsel dönüşüm konusunda yetkilerinin tam hale getirilmesi lazım. Kentsel dönüşüm yasasının doğrudan ilçe belediyelerini yetkili kılması, çok daha hızlı ve pratik olması gereklidir. İlk tedbirdir, acildir."

Uysal, Antalya'da kurulan bu arama kurtarma derneğinin bir ihtiyaç olduğunu belirtirken katkılarından dolayı MAKSAT'a teşekkür etti. Uysal, "Şehirlerimizi, Muratpaşa'mızı afete hazır tutma konusunda dayanışmanız, işbirliğiniz çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kentsel dönüşüm için ilçe belediyelerine tam yetki verilmesi gerektiğini söyledi - Son Dakika

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