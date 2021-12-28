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Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı

28.12.2021 12:25
Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı

Muratpaşa Belediyesi, yılın son Muhtarlar Meclisi toplantısını bir otelde gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, yılın son Muhtarlar Meclisi toplantısını bir otelde gerçekleştirdi. Ümit Uysal'ın başkanlık ettiği mecliste, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de yer aldı. Başkan Uysal'ın açılış konuşmasıyla başlayan mecliste muhtarlar tek tek söz aldı.

"Önce kadın muhtarlar konuştu"

Mecliste önce Muratpaşa'nın kadın muhtarları konuştu. Yenigöl Mahalle Muhtarı Sema Özen, "Başkanımız var, biz de iyiyiz. Bir dediğimiz iki edilmiyor. İyi ki varsınız" diye konuştu. Demircikara Muhtarı Ayşe Saraç ise bir sokağında yağmurların ardından su birikintisi oluştuğunu belirterek, "Onun dışındakiler zaten yapıldı. Her şeye çok güzel" dedi. Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycın ise mahallesinin asfaltının yenilendiğini belirterek "Daha ne isteyeyim. İnşallah, bundan sonra da çok güzel işler yapacağız" dedi.

"Kırcami referandumu"

Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşilova Muhtarı Ahmet Akcan ise, mahallesinin de bir parçası olduğu Kırcami bölgesinde 2 Ocak Pazar günü bir referandum gerçekleştirileceğini söyledi. Katılımın yüksek olması için bölge muhtarları olarak çalıştıklarını aktaran Akcan, "Kişisel olarak, hali hazır planlarının esaslarına sahip çıkararak planlama sürecine devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi bur durumda zayiatlar artacak. Bundan hepimiz zarar göreceğiz. Bu açıdan 'Evet'in iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Gıda hareketi"

Aynı zamanda Antalya Ziraat Odası Başkanlığı görevini de sürdüren Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ise belediyenin mısırla başlayıp buğdayla devam ettiği tarımsal üretim çalışmalarına dikkat çekti. Pandeminin gıdada kendi kendine yeterli bir ülke olmanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını dile getiren Alp, "Belediyemiz mısır ekti, un yaptı. Buğday ekti, bulgur yaptı. Türkiye'ye örnek bir çalışmayı hayata geçirdi" dedi. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu da mahallesinde yaşlılara düzenli olarak sıcak emek geldiğini ve ihtiyaç sahiplerine de kuru gıda ve yiyecek yardımları yapıldığını belirtti.

Muhtarların konuşmalarının ardından, Başkan Uysal, ocak ayında 400'üncü kilometre asfaltı dökeceklerini söyledi. Asfalt çalışmalarında doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları tamamen kazıdıklarını ve sıfırdan yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Uysal, Belediyenin aynı zamanda kendi asfalt üretim tesisine de sahip olduğunu da hatırlattı. Başkan Uysal, "Ancak şu an, asfalt ve hammadde fiyatları dörde katlandı. Bu fiyatlar olsaydı, 100 kilometreyi bulamazdık" dedi.

"Yasal değil"

Başkan Uysal, muhtarlardan gelen sorular üzerine, sokak hayvanların toplanıp barınaklara alınması gibi bir durumun yasal olarak mümkün olmadığını söyledi. Uysal, ilgili mevzuat çerçevesinde, belediyelerin sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, aşılayıp ve tedavilerini gerçekleştirip yine alındığı noktaya bırakmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

"Yeni yılı kutladı"

Muratpaşa Belediyesi'nin yılın son Muhtarlar Meclisi toplantısı, muhtar eşleriyle birlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı akşam yemeğiyle sona erdi. Akşam yemeğinde kabak kemane sanatçısı Uğur Önür sahne aldı. Başkan Uysal, gecenin sonunda herkesin yaklaşın yeni yılını kutladı. Uysal,

"8 yıldır beraberiz. İyi günü, kötü günü paylaşıyoruz. Her günde beraberiz. Ülkemize, şehrimize hizmet ediyoruz. Ne mutlu bize. Allah birliğimizi beraberliğimizi hiç bozmasın. Sizin ve sevdikleriniz yeni yılı kutlu olsun. 2022, önceki yıllardan güzel gelsin. Gelecek aydınlık ve güzel olsun. Nice yıllara" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı
Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı
Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı
Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muratpaşa Belediyesi'nde yılın son Muhtarlar Meclisi toplandı - Son Dakika


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