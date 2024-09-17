Musk'ın Suikast Açıklamasına Tepki - Son Dakika
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Politika

Musk'ın Suikast Açıklamasına Tepki

Elon Musk'ın Biden ve Harris hakkında yaptığı paylaşım, ABD Gizli Servisi'nden yanıt aldı.

17.09.2024 10:48
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ABD Gizli Servisi, Elon Musk'ın "Kimse Biden ve Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" şeklindeki sosyal medya paylaşımına ilişkin "Paylaşımdan haberdarız" açıklamasını yaptı.

ABD Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik ikinci suikast girişimi, ülke gündemindeki yerini koruyor. Trump'ın en önemli destekçilerinden ünlü milyarder Elon Musk'ın ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris hakkındaki sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Musk, "Donald Trump'ı neden öldürmek istiyorlar?" şeklindeki bir gönderiyi paylaşarak, "Ve kimse Biden ve Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor" ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımın şiddete yönlendirebileceği gerekçesiyle tepki gösterdiği Musk, söz konusu gönderiyi bir süre sonra sildi.

ABD Gizli Servisi, Musk'ın sildiği paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Gizli Servis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Gizli Servis, Elon Musk'ın yaptığı sosyal medya gönderisinden haberdardır. Uygulama gereği, koruyucu istihbarat içeren konularla ilgili yorum yapmıyoruz. Ancak, Gizli Servis'in korunan kişilerle ilgili tüm tehditleri araştırdığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates de Musk'ın paylaşımına ilişkin, "Şiddet yalnızca kınanmalı, asla teşvik edilmemeli veya şaka konusu yapılmamalıdır. Bu sorumsuzca bir söylemdir" dedi.

Trump'a suikast girişimleri

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. 15 Eylül'de ise Trump'ın Florida'da golf oynadığı sırada sahada birden çok silah sesi duyulmuş, saha yakınındaki çalılıklarda AK-47 tipi silah bulunmuş ve kaçmaya çalışan zanlı Ryan Wesley yakalanarak gözaltına alınmıştı. FBI, olayla ile ilgili soruşturma başlatmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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