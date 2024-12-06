Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki İyileştirme Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika
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Politika

Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki İyileştirme Çalışmalarını Anlattı

Mustafa Alkayış, Adıyaman\'daki İyileştirme Çalışmalarını Anlattı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, TBMM Genel Kurulu'nda Adıyaman'da yapımı devam eden çalışmaları dile getirdi.

06.12.2024 13:32
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, TBMM Genel Kurulu'nda Adıyaman'da yapımı devam eden çalışmaları dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman'a olan sevdalarının hiç bitmeyeceğini ve bu bağlılığın gönülden olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın tarih boyunca nice medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Milletvekili Alkayış, "Asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremlerinde şehit olan 8 bin 561 hemşehrimizi rahmetle andığını ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Depremin yaralarını sarmak için başta cumhurbaşkanımız ve hükumetimizin büyük özveri ve destekleriyle inşa ve ihya çalışmalarına devam etmekteyiz. Bundan sonraki süreçte de çeşitli proje ve yatırımlarla ilimizin kalkınması adına ellerinden gelen gayreti ortaya koyacağız. Yürütülen çalışmalarla Adıyaman'ımızın şu anda Türkiye'nin en büyük şantiye alanı niteliğindedir. 17 Bin konutun inşa edildiği İndere bölgesinde binaların hızla yükselmektedir. Diğer yandan da şehrimizin neredeyse her sokağında yerinde dönüşüm faaliyetleri başladı. Bunun yanında şehrimiz için vizyon projesi olarak nitelendirdiğimiz 1. etap meydan projesi ve cami çevresi iş yeri ve çevre düzenlemesi projesinde de ilk kazmanın vuruldu. İlimizdeki kentsel dönüşüm alanlarındaki etaplarımızın da bir bir hayata geçirilmeye başlandı. Bir yandan kalıcı ve güvenli konutlarımızın yapımı devam ederken diğer yandan ilimiz ile ilgili çeşitli projeler hayata geçirilmektedir. Bölgemizin en önemli yol ağı konumunda olan Adıyaman- Çelikhan arası yolumuzun ihalesini kısa bir süre önce gerçekleştirdik ve inşallah önümüzdeki günlerde yol yapım çalışmalarına başlanacak. Kahta -Nisibbi arasındaki bölünmüş yol ağımızın önemli kesimi olan Kahta-Narince arasındaki bölümü hizmete açtık. 350 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Kahta-Adıyaman-Gölbaşı BSK asfalt çalışmamızın 2024 yılı için programlanan kesimlerini tamamladık, bütün ilçelerimizde yapılan kalıcı konutlarımızın ulaşım ağlarının örülmesine, okul ve sağlık tesislerinin inşaatlarına başladıklarını ve inşallah konutlarımız ile beraber onların da tamamlanmış olacak. Yıkılan şehrimizin tekrar ayağa kalkması için destek ve yakın ilgilerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki İyileştirme Çalışmalarını Anlattı - Son Dakika

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