Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "31 Mart akşamı 'Gülümseme Bayramı'nı yapacağız" dedi.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesi farklı noktalarda halkın sorunlarını dinleyen Bozbey, kendisi ve ilçe başkan adayları için destek istedi.
Küçükbalıklı Mahallesi'nde toplanan kalabalığa hitap eden Mustafa Bozbey, "Ramazan ayındayız, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bayrama da az bir zaman kaldı, bayrama sağlıkla, sıhhatle ulaşmanızı diliyorum. 31 Mart akşamı da 'Gülümseme Bayramı'nı yapacağız. Sizlerin oyları ile önce Küçükbalıklı'daki insanların yüzleri gülecek. Sonra Osmangazi Erkan Aydın'la gülümseteceğiz ve ardından da Mustafa Bozbey'le Bursa gülümseyecek" dedi.
Mahallenin sorunlarını bildiklerini kaydeden Bozbey, "Kentsel dönüşüm sorunları var. Otopark, çocuk oyun alanları, kültürel, sosyal alanlar gibi sorunların farkındayız. Mahalle büyük olduğu için ilave cami alanı lazım. Bunların notları var. Detaylarına girmeyeceğim ama sorunlara vakıf olduğumuz için sizlerden destek istiyoruz. Önce plan yapacağız. Planla beraber ihtiyaçlar belirleyerek hizmetleri tek tek yerine getireceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize ayrıca desteklerimiz var. Kadın üreticilerin yanında olacağız. Ekonomik anlamda da zor günler geçiriyoruz. Birçok insanımız evine ekmek götürmekte zorlandığı bir dönemde olduğumuzu biliyoruz. Öyle bir süreçteyiz ki, dayanışmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan insanlarımızın, emeklilerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.
Katılımcı bir anlayışla Bursa'yı yöneteceklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Katılımcı bir anlayışla, Türkiye'de örnek olarak alınan bir sistemle Nilüfer'de hizmet ettik. Şimdi de 1 Nisan'dan itibaren Bursa'nın her mahallesinde yapacağız. Mahalle komiteleri kurulacak. Başkanı muhtar olacak. Yanında azalar, STK'lar, okul aile birliği, halk olacak içinde. Burada yapılacak her hizmette öncelik hangisiyse onu heyet belirleyecek. O zaman doğru iş yapmış olacağız" şeklinde konuştu. - BURSA
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