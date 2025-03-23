Mustafa Bozbey, CHP Ön Seçiminde Oyunu Kullandı - Son Dakika
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Politika

Mustafa Bozbey, CHP Ön Seçiminde Oyunu Kullandı

Mustafa Bozbey, CHP Ön Seçiminde Oyunu Kullandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Bozbey, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna değinerek, adaletsizliğin kabul edilemeyeceğini ifade etti ve demokrasi şölenine katılım çağrısında bulundu.

23.03.2025 15:57  Güncelleme: 16:02
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimi için oyunu kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'nin ön seçim sandığına giderek oyunu kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve ifade özgürlüğü, maalesef ortadan kaldırıldığı ve yara aldığı bir durumdur. Ancak sandıklara giderken, bu yarayı tamir etmek için sandıklara gidiyoruz. Sandıklarda üyelerimiz, yine üye sandığına göre, üye olmayanlar da olsa, siyaseten farklı fikirler dahi herkes, saat 17.00'ye kadar dayanışma sandığına destek vermeye ve oy atmaya davet ediyorum. Burada bir demokrasi şöleni var. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında yapılıyor ve demokrasi şölenine ortak olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geleceğin Cumhurbaşkanı'nın bugün belli olduğunu belirten Bozbey, "Burada bir demokrasi şöleni var. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında oy kullanma işlemi yapılıyor ve demokrasi şölenine herkesin ortak olmasını istiyoruz. Çünkü geleceğin cumhurbaşkanı bugün belli oluyor. Saat 17.00 itibariyle sandıklar kapandıktan sonra, ne kadar insanın destek verdiği, ne kadar üyenin oy kullandığı ortaya çıkacak. Yani aslında şu saat itibariyle de, geleceğin bir sonraki seçimin cumhurbaşkanı adayı ve geleceğin cumhurbaşkanı belirlenmiş oluyor. Ben tüm halkımıza ve üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşanan olayları kabul etmediğini belirten Bozbey, "Bugün alınan kararları tasvip etmemiz mümkün değil. Biz bu kararları hukuksuz olarak değerlendiriyoruz ve bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz. Gizli tanığın arkasına saplanıp, verilen ifadelerini hep beraber duyduk ve öğrendik. Böyle bir iddiayla, bir belediye başkanını, 16 milyon İstanbullu'nun oyunu almış olan bir belediye başkanını bu suçlarla cezalandırmak asla kabul edilemez. Bu doğru da değil. Neticede hizmeti var. Türkiye'yle ilgili yapacakları var ve Türkiye'ye hizmete aşık olan bir insanın derhal salıverilmesi lazım, çünkü iddialar tamamen yersiz. Üstelik gizli tanığın, yani muhtemel diyorlar duydum sözlerine karşılık böyle bir kararın alınması tamamen siyasi bir karardır. Ancak bu siyasi karara istinaden, bugün halkımız sandıklara geldi. Cumhurbaşkanı adayı olarak da, Ekrem İmamoğlu şu saatlerde dahi belirlenmiş durumdadır. İnanıyoruz ki her şey çok güzel olacak. Ekrem Başkan'ın da dediği gibi. ve Ekrem Başkanımız ve arkadaşlarının bir an önce yanımıza, bizlerin yanına dönmesini istiyoruz ve bu hukuksuzluğun da adaletsizliğini de ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ayrıca, son üç gündür yaşananları, dört gündür yaşananlara baktığımız zaman, bu olayların ülkemizin geleceğine ne kadar zarar verdiğini de hep beraber şahitlik ettik. Hep beraber gördük. İki yılda ekonomik anlamda biriktirilenler, iki günde maalesef yok oldu gitti" diye belirtti.

"Biz hizmetlerimizi hukuka ve yasalara uygun yapıyoruz"

Yaptıkları her çalışmayı hukuka ve yasalara uygun yaptıklarını belirten Bozbey, "Müfettişler gelecektir. Hem devletin müfettişleri, hem İçişleri Bakanı'nın, hem de Sayıştay'ın müfettişleri belediyelere zaman zaman gelir. Bazen de periyodik olarak gelirler, denetlenirler. Bu son derece doğaldır. O müfettişlerin gelmesi aslında, zaman zaman belediyelerimizi denetlemesi hem bizler açısından hem de personelimiz açısından son derece kıymetlidir. Çünkü yapılacak bir hatayı da, onlardan gelen bilgilerle birlikte o hataları önlemiş oluyoruz. Bunu yirmi sene boyunca gördük, yaşadık. Onun için elbette ki müfettişler gelir, gider. Ancak şu anda Bursa için o tür şeyler söz konusu değil. Zaten biz hizmetlerimizi hukuka ve yasalara uygun bir şekilde yapıyoruz. Bunu yirmi sene yaptık. Bundan sonra da bunu yapacağımızı zaten biz söz verdik. Çünkü biz vatandaşımıza yapmış olduğumuz destekleri dahi yine bakanlığın kriterlerine göre yapıyoruz ki, yarın bir müfettiş geldiğinde bizden onun hesabını farklı bir biçimde değerlendirmesin ya da sormasın. Onun için o kadar. Bursalılar hiç merak etmesinler. Biz gerçekten doğruyu biliyoruz. Yasaları da biliyoruz. Yönetmelikleri de biliyoruz. Halkımızın ne istediğini de biliyoruz. Hangi talepleri olduğunu da biliyoruz. Onları bir bir yerine getiriyoruz, getirmeye devam edeceğimiz gibi herkesi gülümsetmek de bizim görevimiz ve onun için çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Bozbey, CHP Ön Seçiminde Oyunu Kullandı - Son Dakika

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