Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey\'den Genel Başkan Özel\'e ziyaret

20.01.2026 21:40  Güncelleme: 21:42
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek Bursa'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özgür Özel Mart ayında Bursa'ya gelecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret edip Bursa'daki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Özgür Özel'in çeşitli temaslar ve açılışlar için Mart ayında Bursa'ya geleceği öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara'daki ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı: "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Toplantısı'na katıldım. Grup Toplantısı'nın ardından; Bursa Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Bursa Milletvekillerimiz Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk ile birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret ettik. CHP Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal ise partimizin emekliler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürdüğü nöbet çalışması nedeniyle ziyaretimizde aramızda yer alamadı. Ziyaretimizde, Genel Başkanımıza Bursa'yı ve Bursa'da hayata geçirdiğimiz çalışmaları aktardım. Davetimiz üzerine Bursa'ya gelme sözünü aldığımız Genel Başkanımız Özgür Özel, Bursa'yı çok önemsediğini ve en yakın zamanda Bursalı hemşehrilerimizle bir araya gelmek istediğini ifade etti. Genel Başkanımız, tüm Bursalı hemşehrilerimize de selamlarını iletti." - BURSA

Kaynak: İHA

