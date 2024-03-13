Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yeniden Refah Partisi ile yeni dönem başkanlık adaylığını açıkladı.
Sandıklı ilçesinin mevcut Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yeniden Refah Partisi ile yeni dönem başkanlık adaylığını açıkladı. Başkan Çöl; bilgi birikimi ve belediyecilik anlamındaki tecrübesini yeni dönemde de aktarmaya devam edeceğini belirtti.
Başkan Çöl, yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
"Sandıklı'ya kazandırdığım birçok projeler dışında asıl önem arz eden bir diğer proje jeotermal seracılık alanındadır. Bölgenin yer altı zenginliklerini korumak amacıyla sağladığımız reenjeksiyon projesiyle doğaya olan saygımızı gösteriyoruz. İlçeye yatırım çekmeye ve böylece istihdamı artırmaya devam edeceğiz.
Kaplıca suyu reenjeksiyonu, jeotermal kaynaklardan elde edilen kaplıca suyunun kullanımı ve geri enjekte edilmesini ifade eder. Bu süreç, kaplıca sularının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini ve jeotermal kaynakların uzun vadeli kullanımını sağlar.
Uzmanlardan aldığımız bilgiye göre, jeotermal seralarda Türkiye; 5 bin 400 dekar ile dünyada 1'inci sırada yer almakta. Dünyada küresel ısınma ve benzeri doğa olayları göz önüne alındığında, iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan üretim yapılabildiğini belirten uzmanlar, Sandıklı ilçesinin jeotermal seracılık alanında merkez konumunda olduğunun da altını çiziyor.
Sandıklı, jeotermal tarım alanında Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi konumunda bulunuyor. Toplam 5 bin 400 dekarlık jeotermal seranın 2 bin 200 dekarlık kısmı bu bölgede yer alıyor. 30'a yakın teknolojik seranın bulunduğu Sandıklı'da jeotermal enerji ile yetiştirilen domatesler, Türkiye'nin büyük illerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanına da ihraç ediliyor." - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Politika › Mustafa Çöl, Sandıklı'da yeniden aday - Son Dakika
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