Mustafa Demir: CHP'de Hezimet Belediyeciliği Var

Yerel Yönetimler Başkanı Demir "CHP'de hizmet değil hezimet belediyeciliği var"

DÜZCE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, CHP belediyeciliği ile "Rüşvet, yolsuzluk ve skandallar belediyeciliği ile tekrar karşılaştık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Düzce İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, Belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

Partililerle kısa bir sohbet yapan Mustafa Demir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demir, yaptığı açıklamada CHP'nin belediyeleri eleştirerek " İstanbul'da dolaşırken, eski bir belediye başkanı olarak arabayla dolaşırken ya da yürürken bir caddeden karşı caddeye geçtiğinizde AK Parti belediyeciliği ile CHP belediyeciliği arasındaki farkı gözlerinizle görüyorsunuz. Yani bir ilçeden diğer ilçeye geçtiğinizde eğer AK Parti'den, CHP'nin olduğu yere gittiğinizde bunu hemen görüyorsunuz. Hemen fark ediliyor. Biz bunu İstanbul'da gözlerimizle görüyoruz. Ama Anadolu'yu dolaşırken, Anadolu'da şehirden, şehre dolaşırken AK Parti'nin hizmet verdiği belediyelerde, diğer belediyelerin özelikle CHP'nin hizmet verdiği belediyelerine arasında ki farkı görebiliyorum. Bir defa belediyede CHP'de hizmet değil hezimet belediyeciliği var" ifadelerinde bulundu.

"Yaptıkları hiçbir işi bitiremezler"

Genel Başkan Yardımcısı Demir, CHP'li belediyelerin hiçbir projelerinin olmadığını belirterek "Yaptıkları hiçbir işi bitiremezler. Hiçbir projeleri yok. Yine İstanbul örneğini veriyorum. Arkadaşlar, bizim başladığımız Levazım tüneli vardı. Levazım Tüneli, Beşiktaş ile Etiler'i birbirine bağlayan, günde 50 bin aracın geçtiği bir tüneldi. Biz yüzde 60'nı bitirdik. Gelir gelmez durdurdular. 60 bin aracın geçtiği yeri durdurdular. Şimdi yeniden başladılar. Üzerinden 5 yıl geçti hala tünelin ucunu göremedik. Bunların zaten hizmete niyetleri yok. Onun için başarılı olamıyorlar. Bunların eser değil, hasar belediyeciliği. Biz metrolar yaptık hafriyatlar doldurdular. İstanbul'da çalışmalar yapıyoruz. Küçük çocukların ve kadınların taleplerini dinledim. Bahçemize çiçek, yeşillik istiyoruz diyorlar. Biz İstanbul'u Kadir Topbaş döneminde lale bahçelerine çevirdik. CHP belediyeciliğini maalesef görüyoruz. Maalesef hala çöp, çukur, çamuru aşamadılar. Üstüne, üstlük İSKİ yolsuzluğundan biliyoruz. Oradan yine tekrar rüşvet, yolsuzluk ve skandallar belediyeciliğini tekrardan hatırlattılar bize. Son olaylardan sonra. Biz bu skandallar, bu rüşvetin, Bu CHP belediyeciliğinin 1994 yılından daha öncesinde kaldığını düşünürken, bittiğini düşünürken tekrar onları aratmayacak, onlardan daha ötesinde insanların yüzünün kızaracağı ama bazılarının yüzü kızarmıyor. Bu rüşvet, yolsuzluk ve skandallar belediyeciliği ile tekrar karşılaştık. Biz kendi işimize dönersek, biz milletle özdeşleşen, milletin tercihlerini önde tutan belediyecilik yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Demir, belediye başkan yardımcıları ve partililerle sohbet ettikten sonra Sakarya'ya hareket etti.