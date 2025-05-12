Mustafa Demir: Huzurlu ve Müreffeh Bir Türkiye İçin Birlikte Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Mustafa Demir: Huzurlu ve Müreffeh Bir Türkiye İçin Birlikte Çalışıyoruz

Mustafa Demir: Huzurlu ve Müreffeh Bir Türkiye İçin Birlikte Çalışıyoruz

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Kayseri'de yaptığı açıklamada terörden arınmış bir Türkiye hedefini vurguladı. Yerel yönetimlerin insan odaklı hizmet anlayışını benimsediğini belirten Demir, gençlerle birlikte çalışarak ülkede refah ve mutluluğu artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

12.05.2025 15:42  Güncelleme: 15:47
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şuanda hep birlikte şahitlik ediyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından da Allah'ın izniyle kurtulmuş olacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanlığı'nda parti üyeleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açılışta konuşan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Milleti gözetleyen, merkezine insanı koyan yerel yönetimler anlayışlarının bulunduğunu aktaran Demir ise; "Yerel yönetimler olarak biz hizmet belediyeciliğinden vizyoner belediyeciliğe, gönül belediyeciliğine kadar bütün aşamaları aştık ve bu günlere geldik. Bizim açımızdan yerel yönetimler siyasi hareketin başlangıcıdır. Dolayısıyla bir insan olarak düşünürsek eğer millete dokunan, milleti gözetleyen, merkezine insanı koyan bir yerel yönetimler hizmet anlayışımız var. Bu açıdan vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu gece gündüz demeden çalışan, koşturan bir yerel yönetim anlayışının temsilcileriyiz. Bizim yerel yönetimler anlayışımız her şeyden önce saha belediyeciliğidir. Makam, mevkii, masa belediyeciliği ile bir alakamız yoktur. Bizim her şeyden önce insanı merkeze koyan insan belediyeciliğidir. Her şeyden önce reklamı değil hakikatin peşinde olan hakikat belediyeciliğiyiz. Bizim belediyeciliğimizde geçmişten günümüze kadar algılarla oynamayız, Bizim belediyeciliğimiz; yalanlar üzerine değil hak ve hakikat üzerine hedef koyan belediyeciliktir. Dolayısıyla AK Parti belediyeleri bu güne kadar hizmetin, güvenin, vizyonun ve gönül belediyeciliğinin temsilcileri olmuşlardır. Bizler sadece şehirleri değil aslında hayatı güzelleştirmek için, sadece binalar peşinde koşturan değil aynı zamanda gençlerimizin umudunu yeşertmek için çalışan bir ekibiz. Bizim önceliğimiz gençlerle beraber olmak, onlar için hayal kurmak. Onların hayallerini gerçekleştirmek adına yola çıkmış bir hareketin temsilcileriyiz" dedi.

PKK'nın fesih kararı alması ile birlikte önemli günlerden geçtiklerini de sözlerine ekleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir; "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde terörden arınmış, huzurlu, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye idealinin oluşmasına şuanda hep birlikte şahitlik ediyoruz. Önemli günlerden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu'ndan sonra konuyla ilgili açıklamaları olacaktır, hepimiz o açıklamalarını bekliyoruz. İnşallah yarım asra varan ve ülkemizi her yönüyle yoran bu terör belasından da Allah'ın izniyle kurtulmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Mustafa Demir'in açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mustafa Demir: Huzurlu ve Müreffeh Bir Türkiye İçin Birlikte Çalışıyoruz - Son Dakika

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