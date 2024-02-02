Mustafa Elitaş: Recep Tayyip Erdoğan\'ın belediyecilik hamlesi Türkiye\'ye yayıldı

Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Çöp dağlarının, susuzluğun olduğu bir İstanbul yaşanıyordu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 1994'te seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı ve çöp yığınları içindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'un dertlerine derman oldu. Onun liderliğinde Türkiye'de belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nda artık Türkiye bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse, yaşanılacak bir şehir haline gelmesinde önemli bir gelişme kaydettiyse bunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilik hamlesinin Tüm Türkiye'ye yayılmasındandır." dedi.

Konya ilçe belediye başkan adayları tanıtım programı AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Elitaş, İstanbul'da geçmişte birçok sorunun çözüldüğünü söyledi. Elitaş, "Çöp dağlarının, susuzluğun olduğu bir İstanbul yaşanıyordu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 1994'te seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı ve çöp yığınları içindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'un dertlerine derman oldu. Bu onun liderliğinde Türkiye'de belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nda artık Türkiye bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse, yaşanılacak bir şehir haline gelmesinde önemli bir gelişme kaydettiyse bunda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilik hamlesinin Tüm Türkiye'ye yayılmasındandır." dedi.

'SANDIKLARI PATLATACAĞIZ'

Yerel seçimlerde güçlü bir şekilde sandıktan çıkacaklarını ifade eden Elitaş şöyle dedi:

"Bir kardeşimiz belediye başkanı adayı olacak. Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir. Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında yanında hep beraber koşmak, bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir. Bugün birlikte beraber olduğumuz şu anda 9 belediye başkanı arkadaşımızın bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Onların yerine aday olan kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Bize düşen görev o arkadaşlarımızı dava düsturunu zirveye taşıyabilmek için onların peşinde koşabilmektir. İnşallah, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte sandıkları patlatacağımıza inanıyorum, ümit ediyorum."