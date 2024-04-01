Mustafa Geyikçi, Muhittin Böcek\'i tebrik etti

Yerel seçimlerde yeniden Finike Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Geyikçi, " Alanya'dan Kaş'a kadar büyük bir başarı yakalamış bulunuyoruz. Bu başarı başta Muhittin Böcek başkanımız olmak üzere seçimlerde gece gündüz demeden çalışan tüm yol arkadaşlarımıza aittir" dedi.
Mustafa Geyikçi, tekrar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için bir tebrik mesajı yayınladı. Mesajında geçtiğimiz 5 yılda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte hem Finike'ye hem de Antalya'ya çok önemli hizmetler yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Geyikçi, "Finike'de geçtiğimiz 5 yıl boyunca yaptığımız hizmetlerin karşılığını bularak sandığa yansıması bizlere büyük bir gurur ve mutluluk vermiştir. Bu süreçte Muhittin Böcek başkanımız da Finike'mize her zaman destek vermiş her projemizde bizlerin yanında olmuştur. Kangren haline gelen altyapımız, Finike Cumhuriyet Meydanı'mız, kırsal mahallelerimizden, ilçe merkezimize kadar asfaltlanan yollarımız gibi daha pek çok çalışmamızı birlikte gerçekleştirdik. Finike'de olduğu gibi Antalya'mızın diğer 18 ilçesine de aynı yaklaşımı gösteren Muhittin Böcek başkanımıza tüm ilçelerimizden de bu hizmetlerin karşılığı verilmiştir" dedi.
"Görevimiz Antalya olacaktır"
Geçmiş 5 yılda yapılan bu olumlu çalışmalar sayesinde CHP'nin Antalya genelinde 16 belediye kazandığını da söyleyen Mustafa Geyikçi, "Alanya'dan Kaş'a kadar büyük bir başarı yakalamış bulunuyoruz. Bu başarı başta Muhittin Böcek başkanımız olmak üzere seçimlerde gece gündüz demeden çalışan tüm yol arkadaşlarımıza aittir. Şimdi Antalya'da 19 ilçe belediyesi olarak görevimiz birlik içerisinde kentimizi her alanda yukarı taşımaktır. Alanya, Akseki, Aksu, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'te kazanan tüm başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra görevimiz hep birlikte Antalya olacaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA
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