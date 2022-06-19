Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü'nde mahkum çocukları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü'nde mahkum çocukları ile bir araya geldi

19.06.2022 17:58
Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü'nde mahkum çocukları ile bir araya geldi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü'nde mahkum çocukları ile bir araya geldi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü'nde mahkum çocukları ile bir araya geldi. Babalar Günü nedeniyle mahkumlara yönelik "genel af" çağrısını yenileyen Sarıgül, "Vicdanlı Türkiye'me, şefkatli Türkiye'me bir kez daha sesleniyorum. Çocukları için o babaları affet Türkiye" dedi.

Babalar Günü münasebetiyle Beylikdüzü'nde mahkum çocukları ile bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, vatandaşlara seslendi. Sarıgül, genel af çağrısını Babalar Günü'nde yineledi. Mahkum çocukları ile sohbet edip, fotoğraf çektirdikten sonra açıklamada bulunan Sarıgül, Türk halkına seslenerek, "Vicdanlı Türkiye'me, şefkatli Türkiye'me bir kez daha sesleniyorum. Çocukları için o babaları affet Türkiye'm" dedi. Etkinliğin ardından mikrofonlara konuşan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün önemli bir gün. Bugün Babalar Günü. Babalarımızı bir gün değil, her gün sevgi ile anmamız lazım. Babalarımıza hürmetimizi her zaman göstermemiz lazım. Baba evin orta direğidir. Baba o mutfaktaki tencere nasıl kaynar ona bakar. Baba çocukları yer mi, içer mi, giyer mi onların hepsini düşünür. Baba sabah evden çıktığı zaman akşama kadar tek düşüncesi vardır. Evinin huzurlu olması, mutfağının da bereketli olması. Ama öyle babalar var ki maalesef şuanda cezaevindeler. Çocukları babalarını uzun zamandan beri göremiyor, uzun zamandır onlara sarılamıyor. Bu nedenle bu Babalar Günü'nü ben cezaevindeki babalara hediye ediyorum. O babaların inşallah bir an önce babalarına kavuşmalarını arzu ediyorum. Babalar Günü'nde babası cezaevinde olan çocuk mutsuz. Herkes babasına sarılırken, Babalar Günü'nü kutlarken yıllardır babacığının kokusunu özlemiş o evlatlar var. O nedenle merhametli Türkiye'me, vicdanlı Türkiye'me, şefkatli Türkiye'me bir kez daha sesleniyorum. Affet Türkiye'm, çocuklar için o babaları affet Türkiye'm, diyorum ve inanıyorum ki o çocukların mutluluğu her şeye değer" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü, Türkiye, Mahkum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül, Beylikdüzü'nde mahkum çocukları ile bir araya geldi - Son Dakika

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