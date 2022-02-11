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Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi - Son Dakika

Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi

11.02.2022 15:02

Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ege Bölgesi İl Başkanlığı Toplantısı için geldiği Denizli'de esnaf lokantasında pilav yedi.

Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi

DENİZLİ - Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ege Bölgesi İl Başkanlığı Toplantısı için geldiği Denizli'de esnaf lokantasında pilav yedi.

Ege Bölgesi İl Başkanlığı Toplantısı için Denizli'ye gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Denizli'nin en yoğun bölgelerinden biri olan Bayramyeri ve Kaleiçi Çarşı'ndaki esnafları ziyaret etti. Bir esnaf lokantasına giren Sarıgül, yarım porsiyon pilav yedikten sonra çalışanlarla sohbet ederek soruları yanıtladı.

Ziyaretlerini sürdürmeye devam eden Sarıgül, esnaflarla teker teker fotoğraf çektirerek isteklerini dinledi. Son olarak Kızılay'ın kan bağışı noktasına giden Sarıgül, "Kızılay Ahmed'in, Mehmet'in değil Türkiye'mizindir. Kızılay'ımızın çağrılarına lütfen uyalım ve bütün yurttaşlarımı kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi
Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi
Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi

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Mustafa Sarıgül, Türkiye, Denizli, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül esnaf lokantasında pilav yedi - Son Dakika


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