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Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'daki oyunu sergileyen İsrail, İngiltere ve Amerika'dır" - Son Dakika

Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'daki oyunu sergileyen İsrail, İngiltere ve Amerika'dır"

07.01.2022 18:12
Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'daki oyunu sergileyen İsrail, İngiltere ve Amerika'dır"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kazakistan'daki olayları Kazakistan halkının çıkarmadığını belirterek, İsrail, İngiltere ve Amerika Türk Cumhuriyetleri'nden elini çekerse en ufak bir problem kalmayacağını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kazakistan'daki olayları Kazakistan halkının çıkarmadığını belirterek, İsrail, İngiltere ve Amerika Türk Cumhuriyetleri'nden elini çekerse en ufak bir problem kalmayacağını söyledi.

Bursa Kapalıçarşı'da esnaf ziyareti yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaretin ardından Kazakistan'daki olaylarla ilgili açıklama yaptı. Kazakistan'da yaşanan olayların Türkiye olarak bizi üzmekte olduğunu ifade eden Sarıgül, "Bütün Türk Cumhuriyetleri içerisinde bir karışıklık oluşturmak istiyorlar. Buna kesinlikle izin vermememiz lazım. Kazakistan'daki olayları Kazakistan halkı çıkarmamakta. İsrail, İngiltere ve Amerika, Türk Cumhuriyetleri'nden elini çekerse en ufak bir problem olmaz. Türk Cumhuriyetleri tekrar birlik ve beraberliğine inşallah sahip çıkacaktır. Dost Kazakistan'ın birliği ve beraberliğine kavuşması Türkiye olarak bizim en büyük dileğimizdir. Türkiye'de hiçbir yurttaşımızın oyuna gelmesini arzu etmiyorum. Türk Cumhuriyetleri içerisinde sergilenen bu oyunu düzenleyen İsrail, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri huzursuzluk çıkarmak istiyorlar. Bu oyuna asla gelmemeliyiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafa Sarıgül: Kazakistan'daki oyunu sergileyen İsrail, İngiltere ve Amerika'dır

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Amerika Birleşik Devletleri, Mustafa Sarıgül, Kazakistan, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül: 'Kazakistan'daki oyunu sergileyen İsrail, İngiltere ve Amerika'dır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül: "Kazakistan'daki oyunu sergileyen İsrail, İngiltere ve Amerika'dır" - Son Dakika
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