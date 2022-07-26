Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den "TOGG'u kullanacak mısınız?" sorusuna cevap: Herkes kullanmalı, ben de kullanacağım - Son Dakika
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Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den "TOGG'u kullanacak mısınız?" sorusuna cevap: Herkes kullanmalı, ben de kullanacağım

26.07.2022 16:56

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "TOGG'u kullanacak mısınız?" sorusuna "Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bütün arabalar iptal edilmeli ve artık herkes TOGG'u kullanmalı. Kendim de TOGG'u kullanacağım" sözleriyle cevap verdi.

Mustafa Sarıgül, birtakım ziyaretler için Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Cezaevi önünde 'genel af' çağrısı yapan Sarıgül, "Af çağrımızın siyasi bir yanı yoktur. Af çağrımız, vicdani bir çağrıdır. Bizim devletimiz şefkatlidir, merhametlidir. Devletimiz, yapılan hataları affedecek kadar da yüce ve merttir" dedi.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) terör örgütü YPG/PKK elebaşı 'Ciyan Tolheldan Afrin' kod adlı Salwa Yusuk için taziye mesajı paylaşmasına ilişkin de Sarıgül, Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl vatan topraklarını koruyan Mehmetçik'e başsağlığı dilemesi gerektiğini belirtti.

"KENDİM DE TOGG'U KULLANACAĞIM"

Sarıgül, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili sorulan bir soruya ilişkin ise "Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bütün arabalar iptal edilmeli ve artık herkes TOGG'u kullanmalı. Kendim de TOGG'u kullanacağım. TOGG yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, TOGG, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den 'TOGG'u kullanacak mısınız?' sorusuna cevap: Herkes kullanmalı, ben de kullanacağım - Son Dakika

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