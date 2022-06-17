Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'ü sinirden çıldırtan soru: Mecbur bırakmasınlar yarın Atina'ya ineriz

17.06.2022 10:12

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, kendisine sorulan "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" sorusuyla sinirden deliye döndü. Sarıgül, "Bu soruyu sormanı kınıyorum. Biz bunu tarihte yaptık, bizi mecbur bırakmasınlar yarın Atina meydanına ineriz" cevabını verdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. Sarıgül, bu sefer kendisine yöneltilen bir soru üzerine küplere bindi.

"TÜRK BAYRAĞI DİKEBİLİR MİSİNİZ?"

Sarıgül'e "Bu kadar kişi ile Atina Meclisi'ne Türk bayrağı dikebilir misiniz?" diye soruldu. Sarıgül, soruya "Bu soruyu kınıyorum" diyerek sert çıktı.

"YARIN ATİNA'YA İNERİZ"

Sarıgül, şöyle devam etti: "Geçmişte tarihte biz bunu yaptık. Bizi mecbur bırakmasınlar, Atina'nın meydanına yarın ineriz. Konuşma."

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