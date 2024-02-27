Mustafa Savaş, Didim\'de halkla buluştu

Politika

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Didim'de halkla bir araya geldi. Savaş, "31 Mart'ta Didim'de ve Aydın'da başarı hikayesi yazacağız" dedi.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Didim'de Meclis üyelerinin tanıtıldığı programda partililerle, oda başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. 'Aydın'ın abisi Mustafa Savaş' sloganı atan partililer büyükşehir ve ilçe belediyesinde değişim istediklerini belirttiler.

Programda Savaş, kalabalık karşısında duyduğu mutluluğu ifade ederek, "31 Mart'ta Didim'de ve Aydın'da başarı hikayesi yazacağız." diyerek Aydın ve Didim'de yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını belirtti. Savaş, "İnşallah 31 Mart akşamı yeni bir sayfa açacağız. 1 Nisan'dan itibaren şehrimiz gerçek hizmetlerle tanışacak. Türkiye yüzyılına yakışır bir Didim ve Aydın inşa etmek için yola çıktık. Kıymetli hemşehrilerim 31 Mart akşamı sandıkta gereğini yapıp o kayıp yılların hesabını sandıkta soracak. Aydın'da kayıp yıllar var, bu kayıp yılları telafi etmek için yola çıktık. Emsallerinden 20 yıl geride bir şehirde yaşıyoruz. Yerel yönetim anlamında yetersizliği olan bir şehirde yaşıyoruz. Birçok altyapı noksanlıkları, trafik, kanalizasyon ve arıtma problemi var. Biz bu problemleri ilk fırsatta acil bir şekilde çözdüğümüz gibi Didim'i Dünya Şehri yapma sözünü veriyoruz" dedi.

Didim'in iklimi, denizi, havası ve güneşi ile daha fazlasını hak ettiğini dile getiren Savaş, "Didim bir cennet. Bu cenneti dünya şehri yapacağız. Projelerini açıklayan Kadri Kabak başkanımızın her zaman yanında olacağım. Projelerinin takipçisi ve emrinde olacağım. Didim bunu fazlasıyla hak ediyor" diyerek Kabak'ın yanında olacağını kaydetti.

Her yıl turizmde rekorlar kıran Türkiye'deki turizm pastasından Didim'in daha fazla pay almasını istediğini belirten Savaş, "Acilen turizm master planı yapmalıyız. Kuşadası ile birlikte bütüncül bir master planı yapacağız. İnşallah Kuşadası gibi Didim'e kruvaziyer gemilerinin geleceği bir liman yapma sözü veriyorum. Didim'de serbest bölge yapacağız. Kuşadası ve Didim'in tekneleri ve gemilerinin bakımı için bir tersane ve bir liman yapacağız. Buranın cazibe merkezi olabilmesi için su gerekiyor. Büyükşehir belediyesinin su konusunda bir çalışması yok. Beşparmak Barajı ile Didim'in içme suyu projesini çözeceğiz. Sayın Bakanımız ve bürokratlarımızla görüştük. İnşallah 2025 yılında burada doğalgaz ile ilgili çalışmalar yapılacak. Sağlık turizmi ve spor kulüplerinin burada kamp yapacağı uygun ortam, hava var. Yani turizmi Didim'de 3 ayda değil daha fazla aya yayacağız." diye konuştu.

"Pantolonunu değil ayakkabısını eskiten Savaş olacağım"

Belediye başkanı olduktan sonra kapılarının ardına kadar açık olacağını ifade eden Savaş, "Pantolonu eskiten değil ayakkabısını eskiten bir Mustafa Savaş sözü veriyorum. Her zaman yanınızda, aranızda olacağım. Derdinizle dertleneceğim" diyerek halktan destek istedi. - AYDIN