Mustafa Şentop: "Millet İttifakı Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kuruluydu"
Mustafa Şentop hukukçular ile iftar programında bir araya geldi
BURSA - Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hukukçular ile iftar programında bir araya geldi. Şentop, "Yeter ki Cumhur İttifakı kaybetsin AK Parti, MHP kaybetsin sonra ne olursa olsun sonrası önemli değil. Bunun üzerine kurulu bir siyasi mücadele. 14 ve 28 Mayıs'ta yaşananlar bunlar oradaki kavganın sebebi bu. Bekledikleri bu. Bursa nasıl yönetilecek. Türkiye nasıl yönetilecek onu düşünen yok" dedi.
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, eski Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursa Milletvekilleri Bursa'da Merinos AKKM'de hukukçular ile iftar programında bir araya geldi.
Programda konuşan Şentop, "Sandıkları terk etmeseydik birçok ilimizde ve büyükşehirde bugün belediyeler bizde olmuş olacaktı" dedi.
Seçimde "Kılıçdaroğlu'na oy verip iyi ki kazanamamışız" diyenlerin olduğunu belirten Şentop, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve rahmetli Necmettin Erbakan'ın da dediği gibi seçim sandıkta kazanılır. Aslında bunun örneklerini de yakın zamanda çok gördük. Çok kritik noktalarda sandıkta kaybettik. Eğer sandıklara eskisi gibi bütünüyle hakim olabilseydik, sandıklardaki süreçlerin usulüne uygun yönetilmesini sağlayabilseydik, sandıkları terk etmeseydik birçok ilimizde ve büyükşehirde bugün belediyeler bizde olmuş olacaktı. Mayıs ayında Türkiye'nin yönetimiyle ilgili nihai kararları milletimiz verdi. 2028'e kadar Türkiye'yi kimlerin yöneteceği belli. Bu seçimde ise yerel yöneticileri belirleyeceğiz. Bir taraftan 14 Mayıs'ta yenilginin hem 28 Mayıs'ta yenilginin hazmını henüz tamamlayamamış olanlar bir daha bunu genel seçim havasına çevirmek için bazı yerlerde gayret gösteriyorlar. Mayıs ayında biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere gittik. Karşımızda da Millet İttifakı bir ittifak var. Bu ittifaktan şimdi eser yok. Önce partiler ittifaktan dağıldılar. Sonra da ittifakın içerisindeki partilerin kendi içlerinde bir takım kavgalar, mücadeleler ortaya çıktı. Seçimde onlara oy veren birçok seçmen iyi ki kazanamamışız, Kılıçdaroğlu iyi ki kazanamamış diyenler oldu. Tablo ortada ama bunun altında başka bir sebep var. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin üzerine kuruluydu. Sonra ne olursa olsun. Karşılık üzerine kurulu bir ittifak. Şimdi onun benzerini bazı yerlerde görüyoruz. Yeter ki Cumhur İttifakı kaybetsin AK Parti, MHP kaybetsin sonra ne olursa olsun sonrası önemli değil. Bunun üzerine kurulu bir siyasi mücadele. 14 ve 28 Mayıs'ta yaşananlar bunlar oradaki kavganın sebebi bu. Bekledikleri bu. Bursa nasıl yönetilecek. Türkiye nasıl yönetilecek onu düşünen yok" şeklinde konuştu.
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