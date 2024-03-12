Politika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkacağız. İnşallah 31 Mart'ta, büyük bir zaferle Cumhur İttifakı'yla şehirlerimizi çok daha güzel bir biçimde yöneteceğiz." dedi.

Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yaptığı konuşmada, bu şehrin her köşesine kültür merkezi, cami, meydan gibi eserler kazandırdıklarını söyledi.

Hayal satmadıklarını belirten Varank, ilçelerin, mahallelerin ve şehirlerin ihtiyaçlarını belirleyerek yapabileceklerinin sözünü verdiklerini anlattı.

Hizmet kervanının ve yatırımların devam etmesi için 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlardan oy isteyen Varank, "Osmangazi de Bursa da daha yaşanılabilir, daha konforlu olsun istiyorsak 31 Mart'ta işi ehline vermeniz lazım." ifadesini kullandı.

Varank, partisinin belediye başkan adayları Osmangazi ilçesinde Mustafa Dündar'a, Büyükşehir Belediyesinde Alinur Aktaş'a destek istedi.

İlçelere ve şehirlere sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Biz eğer şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkmazsak emin olun bu ilçeler, bu şehirler namertlerin eline geçiyor. Rüşvetçilerin eline geçiyor. Ahlaksızların eline geçiyor. Ben sadece size bir örnek vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisinin bir büyükşehir belediye başkanı adayı var. Adını söylemeye gerek yok. Geçtiğimiz günlerde Nilüfer'deki okuluna kaçak yapıdan 44 milyon lira ceza kesildi. Ben size soruyorum. Geçmişte belediye başkanlığı yapmış, şimdi büyükşehir belediye başkan adayı olan birisi kaçak yapı yapar mı? Bu şehre ihanet eder mi? Bunlar aynı bu zihniyette değerli kardeşlerim. Kendisi kaçak bina yapan emin olun Bursa'ya neler yapmaz. Onun için biz şehirlerimize ve ilçelerimize sahip çıkacağız. İnşallah 31 Mart'ta, büyük bir zaferle Cumhur İttifakı'yla şehirlerimizi çok daha güzel bir biçimde yöneteceğiz."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yerel seçimlerde bazı belediye başkan adaylarının kentsel dönüşüm yapacaklarını vadettiğini hatırlattı.

Aktaş, 20 yılda bir kez bile kentsel dönüşüm yapmayanların şimdi kapı kapı gezip vaat verdiklerini dile getirerek, "Siz bunların 4 dönem belediye başkanlığı yaparak 4 tane büyük eser bıraktığına şahit oldunuz mu? Mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise kent merkezinde ne varsa aynı eserleri mahallelere kazandırdıklarını, 31 Mart'ta tekrar göreve geldikleri takdirde aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Mitinge, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, belediye meclisi üyesi adayları ile vatandaşlar katıldı.