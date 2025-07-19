Mustafa Varank'tan Maden Rehabilitasyon Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Mustafa Varank'tan Maden Rehabilitasyon Açıklaması

19.07.2025 00:36
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Varank, madensahalarının rehabilitasyonu için yeni düzenlemeleri ve ruhsat verilerini açıkladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, teklifte yer alan maden sahalarının rehabilitasyonuna yönelik düzenlemeye ilişkin, "Şimdi biz ayrı bir rehabilitasyon bedeli ve hesabı açıp, burada bu parayı hem nemalandırıp hem de rehabilitasyon için kullanmış olacağız." dedi.

Varank, Genel Kurulda enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bazı milletvekillerinin kanun teklifini okumadan ithamlarda bulunduğunu ifade eden Varank, "400 bin ruhsat verildiği" iddiasının doğru olmadığını belirtti.

Türkiye'de 2002'den itibaren 86 bin arama ruhsatı, 25 bin 500 işletme ruhsatı verildiğini bildiren Varank, aynı süreçte 97 bin ruhsatın da terk ve iptalinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Mustafa Varank, "Günümüzde devam eden ruhsat sayısı sadece 10 bin işletme ruhsatıdır ve fiilen sadece 4 bin 600 ruhsat şu anda bu işlemlerini fiili olarak yürütmektedir. Böyle, '400 bin' rakamları abartılı rakamlardır. Maden sahaları ülkemizin sadece yüzde 2,7'sine tekabül ediyor. Fiili kazı, yani işlem yapılan alanlarda binde birine tekabül etmektedir. Uluslararası standartlara baktığımızda Türkiye'deki maden sahalarının diğer ülkelerden düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Teklifteki düzenlemeleri anlatan Varank, Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında rehabilitasyon konusunun da dile getirildiğini hatırlattı.

Maden sahalarının rehabilitasyonu konusunda milletvekillerinden teşekkür beklediğini söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"Mevcut rehabilitasyon kanunu kesinlikle bu kanundan daha kötü durumdadır. Teklif, şirketleri daha zorlayıcı, rehabilitasyonu zorunlu hale getiren, rehabilitasyon bedellerini ayrı bir hesaba aktarıp orada bekleten ve dokunmayan bir kanun teklifi. Ama arkadaşlarımız buna karşı çıkıyor. Mevcut durumda rehabilitasyonla ilgili bedeller hem düşük hem de Hazineye yatırılıyor. Hazinenin genel bütçesi içinde zaten kaybolup gidiyor. Şimdi biz ayrı bir rehabilitasyon bedeli ve hesabı açıp, burada bu parayı hem nemalandırıp hem de rehabilitasyon için kullanmış olacağız. Bunun için teşekkür beklerken arkadaşlarımızın itirazları geliyor."

Varank'ın açıklamalarının ardından teklifin maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mustafa Varank'tan Maden Rehabilitasyon Açıklaması - Son Dakika

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