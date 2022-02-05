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Mustafakemalpaşa 'ya TKDK'dan 65 milyon liralık hibe - Son Dakika

Mustafakemalpaşa 'ya TKDK'dan 65 milyon liralık hibe

05.02.2022 11:36
Mustafakemalpaşa 'ya TKDK'dan 65 milyon liralık hibe

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde birçok alanda üreticiler ve yeni işletmeler, (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) TKDK tarafından sağlanan hibe destekleriyle yeni projelere imza atıyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde birçok alanda üreticiler ve yeni işletmeler, (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) TKDK tarafından sağlanan hibe destekleriyle yeni projelere imza atıyor.

Tarım ve hayvancılığın daha fazla geliştirilmesi için atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması, alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ve yüzyıllık ipek böceği yetiştiriciliği geleneğinin canlandırılması gibi faaliyetleriyle dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediyesi hazırlayıp sunduğu projelerle üreticilerin Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumundan milyonluk hibe desteği almasını sağladı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "TKDK, geçen yıl 65 milyon 369 bin lira yatırım bedelli 66 projeyi tamamladı. Mustafakemalpaşa Bursa ilçeleri arasında IPARD II programına en çok proje başvurusu yaparak 1. Sırada yer almaktadır" dedi.

Çoğu projenin ödemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mehmet Kanar, "4 projenin iş ve işlemleri devam etmektedir. Mustafakemalpaşa ilçemizde toplam sözleşme imzalanan 66 projenin; Yatırım tutarı 65 milyon 396 bin TL civarında, Hibe tutarı 28 milyon 299 bin TL civarı olmuştur" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İlçemizin her yıl başvuru döneminde başvuru sayısı desteklenen proje sayısı ve dağıtılan hibe miktarı artmaktadır. Hedefimiz 2022 yılında IPARD II programının bitişi ile IPARD III programı başladığında Mustafakemalpaşa ilçemize toplam 100 milyon TL yatırım başvurusuna 40 milyon TL hibe desteği ödeme gerçekleştirmektir" dedi. - BURSA

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Mustafakemalpaşa, Bursa, Tarım, TKDK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafakemalpaşa 'ya TKDK'dan 65 milyon liralık hibe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa 'ya TKDK'dan 65 milyon liralık hibe - Son Dakika
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