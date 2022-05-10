Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika
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Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi

10.05.2022 21:46

Koronavirüs tedbirleri kapsamın uygulanan gece müzik yayın yasağı saatinin 00.00'dan 01.00'e uzatılması yetersiz bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve CHP'li vekil Alpay Antmen uygulamayla ilgili iktidara tepki gösterdi.

Sanat camiasının kaldırılmasını talep ettiği gece müzik yasağının saati değişti. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile müzik yasağı saatinin 01.00'e alındığını bildirdi. Kararın ardından muhalefet partilerinden peş peşe tepkiler geldi.

"GECE 01'DEN SONRA YİNE YASAK"

CHP milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müzik yasağı gece 01:00'e kadar uzatıldı. Gece 1'den sonrası yine yasak. İktidar, virüsle yaptıkları anlaşmada gece 1'e kadar virüsün bulaşmamaya söz verdiğini açıkladı. 01.00 sonrası ise virüs bulaşmaya başlayacak. Teşekkürler virüs." ifadelerini kullandı.

Müzik yayın yasağı saatinin 01:00'a uzatılmasına CHP'den ilk tepki

İYİ PARTİLİ ERDEM: VİRÜS ARTIK 01.00'DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, değişen müzik yasağı saatine ilişkin "Müzik yasağı güncellenmiş! AK Parti'ye göre virüs artık 00.00'dan sonra değil 01.00'den itibaren bulaşıyormuş! Sanata, sanatçıya ve müzikseverlere bunca düşmanlığınız neden? Milletin aklıyla alay ediyorsunuz ya sandıkta büyük kaybedeceksiniz! Demedi demeyin." açıklamasını yaptı.

Müzik yayın yasağı saatinin 01:00'a uzatılmasına CHP'den ilk tepki

MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ

Alınan kararı sert sözlerle eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Korona ile mücadelede tek başına büyük işler başaran müzik yasağı 1 saat esnetilmiş. Yasaklar ülkesinden özgürlükler ülkesine geçişte çok önemli gelişme, çok tarihi bir adım attıklarını mı zannediyorlar? Yazık!" dedi.

Müzik yayın yasağı saatinin 01:00'a uzatılmasına siyasi isimlerden ilk tepki


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Son Dakika Politika Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi - Son Dakika
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