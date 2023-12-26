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MYP Genel Başkan Baş Danışmanı Şevket Göçmen: 'Toplum, siyaseti değil sistemi ve istihdamı tartışmalı' - Son Dakika
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MYP Genel Başkan Baş Danışmanı Şevket Göçmen: 'Toplum, siyaseti değil sistemi ve istihdamı tartışmalı'

Milli Yol Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Şevket Göçmen, Kırşehir'de düzenlediği basın toplantısında politikayı milletin çıkarları için yaptıklarını vurgulayarak, istihdam ve sistem tartışılmalı dedi. Göçmen, Kırşehir'de istihdama yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti ve siyasetin rant aracı haline geldiğini ifade etti.

MYP Genel Başkan Baş Danışmanı Şevket Göçmen: \'Toplum, siyaseti değil sistemi ve istihdamı tartışmalı\'
26.12.2023 - 12:01,
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Kırşehir'de, politikayı şahsi ikballeri yerine millet için yaptıklarını söyleyen Milli Yol Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Şevket Göçmen, "Toplum, siyaseti değil sistemi ve istihdamı tartışmalı" dedi.

Yaklaşan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde basın toplantısı düzenleyen ve açıklamalarda bulunan Göçmen, "Politikayı milleti ateşe atmak adına değil milleti bulunduğu ateşten çıkarmak adına yapıyoruz. Fakat görüyoruz ki politika 'Milleti Ateşe Atıp Kendini Kurtaranların Sanatı' olmuş. MYP olarak bizler bu anlayışı yıkarak; liyakat, üretim ve istihdamdan yana tavır alıyoruz, almalıyız. Merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi '5 Dakikasına hükmedemediğimiz bir hayat için fırıldak olmaya gerek yok' anlayışıyla halka gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kırşehir'de istihdama yönelik ne yapıldı" diye soran Göçmen, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Şehirde OSB'nin gelişimi için ne yapıldı? Kırşehir dışında yaşayan bürokratlar ve iş insanları şehre hangi katkıları sundu? Ankara- Kayseri ve Konya arasında kalan bozkır şehrin gelişimi için milletvekillerimiz ne yapıyorlar? Toplumsal gelişimin arttırılması için istihdamın sağlanması gerekir. Artık her şeyi politik görmek yerine daha sistemsel düşünmeliyiz. Cumhuriyet Tarihinde kurulan fabrikalar dışında şehirde istihdama yönelik hiçbir çalışma olmadığı gibi gayrette yok. Üzülerek görüyoruz ki insanlar kendi menfaatleri uğruna gelecek kuşakların gelişimlerinin önüne geçiyor. Ankara'da güzel güzel kafelerde kahve içip ismi bilinmedik markalarda yemek yiyip sonra siyah siyah arabalarla Kırşehir'de kendine protokol oluşturanların artık yaşadıkları şehir için çalışmaları gerekir. Siyaset rant aracı oldu." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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