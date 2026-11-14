Nasser Hastanesi saldırısına 18 ülkeden kınama geldi, saldırıda 6 Filistinli öldü - Son Dakika
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Nasser Hastanesi saldırısına 18 ülkeden kınama geldi, saldırıda 6 Filistinli öldü

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İsrail'in Gazze'deki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanlıklarınca kınandı. Saldırıda bir doktor ve 13 yaşındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 6 Filistinli öldü; bakanlar ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı.

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nasser Hastanesi'ne yönelik saldırısı kınandı.

İsrail'in, bölgedeki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarına uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne yönelik saldırısı sert bir dille kınandı.

Açıklamada, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve hastanedeki hastalar ile sağlık personelinin hayatını tehlikeye attığı belirtildi. İsrail ordusunun daha önceki saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yeniden hedef alınmasına da dikkat çekilerek, bu tür saldırıların Gazze'deki ateşkesi baltaladığı vurgulandı.

İsrail'in kışlık malzemeler ve tıbbi gereçler de dahil olmak üzere insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını engellediği vurgulanan açıklamada, yetersiz barınma şartları ile giderek kötüleşen su, hijyen ve sağlık hizmetlerinin, yaklaşan kış mevsimi öncesinde özellikle bölgedeki çocukların ve bebeklerin hayatını riske attığı ifade edildi.

Dışişleri bakanları, Tel Aviv yönetimine ateşkes şartlarına uyma ve insani yardımların Gazze'ye acil ve engelsiz şekilde ulaştırılmasını sağlama çağrısında bulundu. Bakanlar ayrıca, Washington yönetimine ve ateşkesin sağlanması ile sürecin başarıyla yürütülmesi amacıyla kurulan Barış Kurulu'na, Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaların kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Nasser Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda, aralarında bir doktor ve 13 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıDiplomasiPolitikaTürkiyeİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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