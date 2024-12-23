NATO'dan Zelenskiy'e Eleştiri - Son Dakika
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Politika

NATO'dan Zelenskiy'e Eleştiri

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'in Scholz'u eleştirmesini haksız buldu ve durumu değerlendirdi.

23.12.2024 14:03
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz'a yönelik açıklaması nedeniyle eleştirerek "Bu adil değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Olaf Scholz'u eleştirmiş, bu görüşmenin "Pandora'nın kutusunu" açtığını söylemişti. Alman basınına röportaj veren NATO Genel Dekreteri Mark Rutte'ye Zelenskiy'in bu eleştirileri soruldu. Almanya'nın Ukrayna için önemli bir müttefik olduğunu ifade eden Rutte, "Zelenskiy'e Scholz'u eleştirmeyi bırakması gerektiğini defalarca söyledim. Çünkü bu adil değil" dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri göndermeme kararının aksine kendilerinin Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri sağlayacaklarını kaydeden Rutte, "Genel olarak bu tür silahların Ukrayna için önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

Rutte, müttefiklerin ne teslim edeceklerine karar verenin Zelenskiy olmadığını sözlerine ekledi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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