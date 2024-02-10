NATO Genel Sekreteri, Avrupa ülkelerine silah üretimini artırmaları çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

NATO Genel Sekreteri, Avrupa ülkelerine silah üretimini artırmaları çağrısında bulundu

NATO Genel Sekreteri, Avrupa ülkelerine silah üretimini artırmaları çağrısında bulundu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile olası bir çatışma ihtimaline karşı Avrupa ülkelerine silah üretimini artırmaları çağrısında bulundu. Stoltenberg, Ukrayna'ya yapılan tedariki hızlandırmak ve NATO'nun stoklarını yenilemek için sanayi endüstrisindeki temelin daha hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasının ve genişletilmesinin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın uzun bir savaşa hazırlandığını belirten Stoltenberg, NATO'nun kendisini onlarca yıl sürebilecek bir çatışmaya hazırlaması gerektiğini ifade etti.

10.02.2024 16:26
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile onlarca yıl sürebilecek çatışma ihtimaline karşı Avrupa ülkelerine silah üretimini artırmaları yönünde çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna'daki savaşın ikinci yıl dönümü öncesinde Alman Welt am Sonntag gazetesine röportaj verdi. Stoltenberg bugün yayımlanan röportajda, Avrupa ülkelerinden silah üretimini artırmalarını istedi. Stoltenberg,

Ukrayna'ya yapılan tedariki hızlandırmak ve NATO'nun stoklarını yenilemek için sanayi endüstrisindeki temelin daha hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasının ve genişletilmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "Bu, barış dönemindeki yavaş üretimden çatışma dönemindeki yüksek tempolu üretime geçiş anlamına geliyor" dedi. Stoltenberg, serbest piyasa ekonomilerinde silah üreten şirketlerin üretimini artırılmaları için imzalanmış sözleşmelere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

"Kendimizi onlarca yıl sürebilecek bir çatışmaya hazırlamalıyız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ekonomisini uzun bir savaşa hazırladığını belirten Stoltenberg, "Rusya tüm ekonomisini savaşa yönlendirdiği için bizim de güvenliğimiz için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Güvenliğimize yatırım yaptığımız ve birlik içinde kaldığımız sürece her türlü saldırıyı caydırmaya devam edeceğiz. NATO, Rusya ile savaş istemiyor. Ancak kendimizi onlarca yıl sürebilecek bir çatışmaya hazırlamamız gerekiyor" dedi. Stoltenberg, "Rusya'nın yaptıklarını yakından takip ediyoruz ve ittifakın doğu kısmındaki varlığımızı artırdık. Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa Rus saldırganlığının diğer ülkelere yayılmayacağının garantisi yok. Şu anda en iyi savunma, Ukrayna'yı desteklemek ve NATO'nun askeri yeteneklerine yatırım yapmaktır. Caydırıcılık, ancak inandırıcı olduğunda işe yarar" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg aynı zamanda şu anda Rusya'nın hiçbir NATO ülkesine doğrudan askeri tehdidi olmadığını ifade etti. - BERLİN

Kaynak: İHA

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