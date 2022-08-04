NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya bu savaşı kazanırsa, sıra diğer komşu ülkelere gelebilir" - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya bu savaşı kazanırsa, sıra diğer komşu ülkelere gelebilir"

04.08.2022 15:15
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya bu savaşı kazanırsa, sıra diğer komşu ülkelere gelebilir"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampında yaptığı açıklamada, "Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampında yaptığı açıklamada, "Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Norveç'te İşçi Partisi tarafından düzenlenen yaz kampında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değinen Stoltenberg, "Başkan Putin, kendi siyasi hedefleri için askeri güçlerle birlikte masum bir ülkeye ve insanlara saldırdı. Bu durumda NATO'nun iki taslağı var. İlki Ukrayna'ya destek olmak, ikincisi ise, bu savaşın yayılmasını önlemek. Öncelikle, Ukrayna'ya kendi savunmalarını yapmaları için destek sağlamalıyız. Ukrayna halkı, savaş boyunca müthiş bir cesaret örneği gösterdi. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgalinde NATO ve aralarında NATO üyesi olan ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye gibi ülkeler Ukrayna'nın arkasında durmuştur" dedi.

"İkinci dünya savaşından beri görmediğimiz saldırılar görüyoruz"

Rusya'nın 40 milyon nüfusa sahip bağımsız bir ülkeye saldırdığını ifade eden Stoltenberg, "Başkan Putin'in Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamaması bizim lehimize olacaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri sivillere bu denli bir saldırı ve yıkım görmemiştik. Buna kayıtsız kalamayız. Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa, Putin şiddetin işe yaradığını düşünecek. Daha sonra sıra Rusya'nın diğer komşularına gelebilir" açıklamasında bulundu.

"ABD Senatosu katılım protokollerini onayladı"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine de değinen Stoltenberg, "Birkaç saat önce ABD Senatosu, katılım protokollerini onayladı. Şu ana kadar müttefiklerimizden 23'ü Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu. NATO tarihindeki en hızlı ilerleyen katılım süreci oldu. Putin, NATO'yu genişleyen ve saldırgan olarak tanımlıyor. Bu bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir durum" ifadelerini kullandı. - OSLO

YORUMLAR
500
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile Rusya-Türkiye zirvesi ve Karabağ'daki gelişmeleri görüştü NATO'dan Rusya'ya karşı uyarı NATO'dan Rusya'ya karşı uyarı
Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, Vladimir Putin, Norveç, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rusya bu savaşı kazanırsa, sıra diğer komşu ülkelere gelebilir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:12 28 yaşındaki Norveç Adalet Bakanı Mehl'in bikinili pozu ülkeyi karıştırdı: Kuralları çiğnedin
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
13:52 Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 15:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya bu savaşı kazanırsa, sıra diğer komşu ülkelere gelebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement