NATO Genel Sekreteri Türkiye\'yi Ukrayna\'ya yapılan yardımlar konusunda örnek gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya yönelik silah ve mühimmat yardımları konusundaki açıklamasında Türkiye'yi örnek gösterdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin Ulusal Güvenlik Danışmanları ile bir araya geldi. Toplantının ardından Stoltenberg, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya yönelik silah ve mühimmat desteğine değinen Stoltenberg, Türkiye'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlardan övgüyle söz etti. Stoltenberg, Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarını Rusya'nın işgali öncesinden bu yana Ukrayna'ya sağladığını aktararak, "Şimdi de insansız hava aracı üretmek için Ukrayna'da yeni bir fabrika kuruyorlar. Bu da NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı doğrudan silah ve mühimmat sevkiyatı ile desteklemelerinin yanı sıra kendi silahlarını üretme kapasitelerini arttırmak için yatırım yapmalarının bir örneğidir. Son olarak, Ukrayna'daki savaşın Birinci Dünya Savaşı'nın siper savaşları ile insansız hava araçları da dahil olmak üzere 21. yüzyılın modern teknolojisinin bir kombinasyonu olması nedeniyle zorlu bir savaş olduğunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve Ukrayna'ya sağladığımız destekle tam da bu zorluğun üstesinden birlikte gelmeye çalışıyoruz" dedi. - BRÜKSEL
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
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