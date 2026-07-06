NATO Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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NATO Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

06.07.2026 19:41
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NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek saygılarını sundu.

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle başkente gelen NATO daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dünya tarihinin en güçlü savunma ittifakı olarak gösterilen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 36. Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Ankara'ya gelen NATO heyetinin ilk durağı Anıtkabir oldu. NATO Luxembourg Daimi Temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığında müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf çekildi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyetin başkanı Stephan Frédéric Müller, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Müller, deftere şunları yazdı:

"Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve yüce hatıranızın huzurunda milletinize duyduğumuz sonsuz saygıyı teyit etmek üzere bugün birlik içinde bir araya geldik. Burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' şeklindeki asırlık ilkenizin ittifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını idrak ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle yüce milletinizi ziyaret etmekten duyduğumuz en derin minnettarlığı ifade etmemize lütfen müsaade ediniz. En derin saygılarımla, NATO Luxembourg Daimi Temsilcisi Stephan Frédéric Müller." - ANKARA

Kaynak: İHA

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