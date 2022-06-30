NATO Liderler Zirvesi'nde "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi

İspanya'nın Başkenti Madrid'deki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Finlandiya, İsveç, Gürcistan, Avrupa Birliği (AB) ile ilk kez NATO Zirvesi'nde bulunan Hint-Pasifik ortakları Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin katılımıyla "yakın ortaklarla" oturum düzenlendi.

İspanya'nın Başkenti Madrid'de devam eden NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Finlandiya, İsveç, Gürcistan, Avrupa Birliği (AB) ile Hint-Pasifik ortakları olan Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin katılımıyla "yakın ortaklarla" oturumu düzenledi. Hint-Pasifik ortakları NATO tarihinde ilk kez bir zirvede yer alırken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO yakın ortaklarını bir arada görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Yakın ortaklarımız olan Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği'ni bir arada görmekten çok memnunuz. İlk kez bir NATO Zirvesi'nde Hint-Pasifik ortaklarımız olan, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore Cumhuriyeti'ni aramızda görmeyi memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"Çin ve Rusya uluslararası düzeni bozmaya çalışıyor"

NATO'nun karşılaştığı güvenlik endişelerine dikkat çeken Stoltenberg, Çin ve Rusya'nın uluslararası düzeni bozduğunu ifade ederek, "NATO'da bugün erken saatlerde kabul edilen yeni Stratejik Konsept, yeni bir güvenlik gerçeğini yansıtıyor. Rusya'nın acımasız savaşı Avrupa'da barışı paramparça ediyor. Terörizmden, yıkıcı teknolojilere ve iklim değişikliğine kadar, daha tehlikeli ve daha karmaşık bir dizi tehditle karşı karşıyayız. Stratejik Konsept, hepimizin karşılaştığı zorlukların küresel olduğunu kabul ediyor. Uluslararası güç dengesi değişiyor ve stratejik rekabet artıyor. Çin, bizim değerlerimizi paylaşmıyor ve Rusya gibi uluslararası kurallara dayalı düzeni bozmaya çalışıyor" dedi. Stoltenberg, "Bu nedenle, değerlerimizi ve özgürlüğümüzü korumak için birlikte durmaya, barışı ve refahı teşvik etmek için dünya çapında benzer düşünen ortaklarla çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Finlandiya ve İsveç, NATO'yu ve ülkelerini güçlendirecek"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya muhtemel üyeliğine değinen Stoltenberg, " Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında dün imzalanan üçlü memorandumu memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmalarıyla beraber hem kendi ülkelerini hem de NATO'yu daha güçlü hale getireceklerini belirten Stoltenberg, "Başkan Niinisto ve Başbakan Andersson, NATO üyeliği başvurularınız tarihidir. İttifaka katılarak ülkelerinizi ve NATO'yu daha güçlü hale getireceksiniz" dedi. - MADRİD