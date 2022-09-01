NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş; Yunanistan Dışişleri Bakanlığı , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını 'kabul edilemez bir adım' olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti. Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi - Son Dakika

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