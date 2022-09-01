Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi - Son Dakika
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Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi

01.09.2022 07:59
Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından silindi.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından sildi.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti. Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

YUNANİSTAN ŞİKAYET ETTİ

NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş; Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını 'kabul edilemez bir adım' olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken 25 Mart'ta da Yunanistan Bağımsızlık Günü'nü kutlamıştı.

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Türkiye, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan yine ağladı! NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını silindi - Son Dakika
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