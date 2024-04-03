NATO, Ukrayna'ya uzun vadeli destek planı hazırlıyor - Son Dakika
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Politika

NATO, Ukrayna'ya uzun vadeli destek planı hazırlıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya uzun vadeli bir destek planı hazırlanması konusunda anlaştığını duyurdu. Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı güçlü bir mücadele ortaya koyduğunu ve NATO'nun desteğini daha sağlam ve kalıcı bir temele oturtmayı planladığını belirtti.

03.04.2024 23:12
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan yılın ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya uzun vadeli bir destek planı hazırlanması konusunda anlaştığını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan yılın ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi. İsveç'in NATO üyesi olarak katıldığı ilk toplantı olma özelliği taşıyan toplantı sonrası Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı güçlü bir mücadele ortaya koyduğundan ve başlangıçta Rusya tarafından işgal edilen toprakların yarısını geri aldığından bahsetti. Ukrayna'nın cesaret değil mühimmat yetersizliğiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Bugünkü toplantımızda desteğimizi daha sağlam ve daha kalıcı bir temele nasıl koyacağımızı tartıştık. Tüm müttefikler, bu kritik anda Ukrayna'yı destekleme ihtiyacında mutabık. Bir amaç birliği söz konusu. Bugün, müttefikler güvenlik yardımı ve eğitimde daha büyük bir NATO rolü planlamak için ileriye doğru hareket etme konusunda anlaşma sağladı. Ayrıntılar önümüzdeki haftalarda şekillenecek, ama şüpheniz olmasın. Ukrayna, şimdi ve uzun vadede NATO desteğine güvenebilir" dedi.

Rusya'nın Ukrayna aleyhindeki saldırıları için Çin, Kuzey Kore ve İran'dan destek aldığını ifade eden Stoltenberg, "Otoriter güçler giderek daha fazla bir araya gelirken, dünya genelinde aynı düşünceye sahip ulusların gücün değil hukukun üstün olduğu bir küresel düzen için birlikte durmaları önemlidir" dedi.

"İttifakımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Yarın NATO'nun 75. yıl dönümünün kutlanacağını vurgulayan Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünya ile karşı karşıya bulunuyorken, Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki bağ, daha önce hiç olmadığı kadar önemli durumda. NATO, Washington'da tarihi bir zirveye hazırlanırken, Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edecek. İttifakımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

5 yılda 100 milyar dolar iddiası

Stoltenberg, basında yer alan ve Ukrayna'ya 5 yılda 100 milyar dolar destek verileceğine ilişkin iddiaya yorum yapmaktan kaçındı. 100 milyar dolarlık destek teklifinin müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarından nasıl tepki aldığı yönünde bir soruya cevap veren Stoltenberg, "Detayları paylaşmayacağım zira Ukrayna'da daha zinde ve kalıcı bir kurumsallaştırılmış çerçeve geliştirme süreci içerisinde bulunuyoruz. Söyleyebileceğim şey ise bu konuyu Ukrayna ile Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Kuleba ile konuşmuş olduğumuz ve yarın da konuşacağımızdır. Desteklerimizin gönüllü ve kısa vadeli tekliflere daha az bağımlı olmasını ve daha çok uzun vadeli NATO taahhütlerine dayanmasının farklı yollarını arıyoruz" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna'ya yardım konusunda nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve sadece yardımın planlanmaya başlanması konusunda anlaşma sağlandığını vurgulayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin, güvenlik yardımı, eğitim ve finansman içereceğine dikkat çekti. Stoltenberg, "Ukrayna'ya ekonomik destek hayırseverlik değil, kendi güvenliğimiz için bir yatırımdır" dedi.

"NATO, bir savunma ittifakıdır"

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkesinin NATO'nun bir savunma ittifakı olmaktan çıkarak saldırı ittifakına dönüşmesine izin vermeyeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin yorumu sorulan Stoltenberg, "NATO, bir savunma ittifakıdır ve savunma ittifakı olarak kalacaktır. NATO, Ukrayna'daki çatışmanın bir tarafı olmama tutumunu da sürdürecektir" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO, Ukrayna'ya uzun vadeli destek planı hazırlıyor - Son Dakika

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