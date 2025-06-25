NATO Zirvesi'nde Savunma Harcaması Artışı - Son Dakika
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Politika

NATO Zirvesi'nde Savunma Harcaması Artışı

25.06.2025 18:58
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Almanya Başbakanı Merz, NATO'da savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma kararını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO zirvesinde ittifak üyelerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma kararını, "Hiç kimse NATO'ya saldırmaya cesaret etmesin" sözleriyle değerlendirdi. Merz, "Rusya NATO'ya bir bütün olarak saldıracak kadar güçlü değil, ama yüzde 5 hedefi bir bölümüne dahi saldırmasını caydırmak için" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi. "NATO tarihinde kesinlikle yer alacak unutulmaz bir gün" sözleriyle konuşmasına başlayan Merz, "32 NATO ortağının katıldığı bu tartışmasız tarihi zirvede, savunma harcamalarımızı önümüzdeki birkaç yıl içinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) toplam yüzde 5'ine çıkarmayı kabul ettik. Bu bir birlik işaretidir" dedi.

Paranın tek başına sorunu çözemeyeceğini vurgulayan Almanya Başbakanı Merz, "Daha önce olduğu gibi devam edemeyiz, ek para beraberinde yeni bir bakış açısı getirmeli. Para bir tür başlangıçtır" ifadelerini kullandı. Merz, "Büyük yatırımları kimseye iyilik olsun diye yapmıyoruz. Bu yatırımları yapmak istediğimiz için, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz. Özgürlüğümüzün, güvenliğimizin ve refahımızın temeline yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

"Kimse NATO'ya saldırmaya cesaret etmesin"

NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma kararına ilişkin bir soruyu yanıtlarken Merz, "Kimse NATO'ya saldırmaya cesaret etmesin" ifadelerini kullandı. Merz, Rusya'nın NATO'nun tümüne saldıracak kadar güçlü olmadığını ancak bugünkü zirvede alınan askeri harcamalardaki artış kararının Rusya'yı NATO'nun bir bölümüne dahi saldırmayı caydırma amaçlı olduğunu bildirdi. Merz, bir başka soru üzerine de Macaristan ve Slovakya'ya atıf yaparak Rusya konusunda farklı görüşlerin olması ve her konuda fikir birliğine varılamamasını NATO'da her zaman yaşanan durum olarak nitelendirdi.

"Ateşkes çağrısı başarıya ulaşırsa Orta Doğu daha güvenli hale gelecektir"

İsrail- İran çatışması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrısı yaptığı gelişmeler bağlamında Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Merz, "Bu ateşkes çağrısı, İsrail ve ABD'nin İran nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından başarıya ulaşırsa, bu Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı daha güvenli hale getirecek iyi bir gelişme olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artırmalıyız"

Rusya Ukrayna savaşına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi kapsamında konuştuğunu belirten Merz, "Bu çatışmaya askeri bir çözüm bulunmayacaktır. Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmalıyız. Avrupa Birliği bunu yapıyor, 18. yaptırım paketi yarın devreye girecek, ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu tür yaptırımlara daha fazla dahil olmasına ihtiyacımız var. Başkan Trump'dan bir kez daha bunu yapmasını istedim" dedi.

Merz bu sayede Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova'yı müzakere masasına dönmesi için daha fazla baskı yapabileceğini kaydetti. - LAHEY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Zirvesi'nde Savunma Harcaması Artışı - Son Dakika

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