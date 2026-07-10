Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "NATO Ankara Zirvesi kapsamında pazartesi gününden bu yana yürütülen yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesindeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğini yakından takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve boyunca yaptığı görüşmeler ve açıklamalarla önemli mesajlar verdiğini vurgulayan Duran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayisinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ticaret, güvenlik, Avrupa güvenlik mimarisi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığını aktardı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine sunduğu katkıları, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesine ve transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladığını belirterek, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, İran ile ABD arasındaki mutabakatın korunması ve Suriye'de istikrarın tesisine yönelik Türkiye'nin kararlı yaklaşımının görüşmelerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını bildirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasındaki Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin imzalanması da stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım oldu." ifadesini kullanan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında da Türkiye'nin barış, istikrar ve ortak güvenlik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü aktif diplomasiyi ve müttefikleriyle iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladığını kaydetti.

Duran, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bugün de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret, savunma, güvenlik ve enerji alanlarındaki iş birliği imkanlarını değerlendirmiştir. NATO Ankara Zirvesi kapsamında pazartesi gününden bu yana yürütülen yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesindeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koymuştur."