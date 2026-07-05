NATO Zirvesi öncesi Ankara'da stratejik diyalog programı - Son Dakika
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NATO Zirvesi öncesi Ankara'da stratejik diyalog programı

NATO Zirvesi öncesi Ankara\'da stratejik diyalog programı
05.07.2026 23:16
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İletişim Başkanı Duran, 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi’yle eş zamanlı 'Müttefikler Ankara’da' programının MSC ve SETA iş birliğiyle düzenleneceğini duyurdu; üst düzey katılımcılarla küresel güvenlik konuları ele alınacak.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ile eş zamanlı olarak düzenlenecek 'Müttefikler Ankara'da programına ilişkin paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Duran, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve SETA Vakfı iş birliğinde düzenlenecek programa ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız, MSC ve SETA Vakfı iş birliğinde düzenlenecek 'Müttefikler Ankara'da' programıyla uluslararası güvenlik ve stratejik diyaloğa önemli bir katkı sunacak. NATO Zirvesi'nin resmi programını tamamlayıcı nitelik taşıyan etkinlik kapsamında; üst düzey devlet temsilcileri, karar alıcılar, düşünce kuruluşları ve uluslararası paydaşlar Ankara'da bir araya gelecek, iki gün boyunca gerçekleştirilecek panel, politika diyalogları, yuvarlak masa toplantıları ve tematik oturumlarda küresel güvenlik gündeminin en kritik başlıkları çok boyutlu şekilde ele alınacak. NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinden Avrupa güvenlik mimarisine, hibrit tehditlerden siber güvenliğe, yapay zekadan kritik altyapıların korunmasına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek görüşmelerin, müttefikler ve ortak ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. 'Müttefikler Ankara'da', başkentimizin güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında uluslararası diyaloğun, stratejik istişarenin ve çok taraflı iş birliğinin önde gelen merkezlerinden biri olma konumunu daha da güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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