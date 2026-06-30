NATO Zirvesi Türkiye'ye Güven Katacak - Son Dakika
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NATO Zirvesi Türkiye'ye Güven Katacak

30.06.2026 19:27
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Milletvekili Gürsel Erol, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası güvenilirliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Milletvekili Gürsel Erol, "NATO Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenilirliğini, organizasyon kabiliyetini ve devlet tecrübesini bir kez daha ortaya koyacaktır" dedi.

2026 NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirvesi öncesi Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Erol, "İran-ABD gerilimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'da devam eden çatışmalar, dünyanın içinden geçtiği hassas süreci açıkça ortaya koymaktadır. Böylesine kritik bir dönemde NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması, ülkemiz adına son derece önemli ve stratejik bir gelişmedir. Siyasi partiler kongre veya büyük organizasyonlar düzenlediğinde salonların çevresinin düzenlenmesi, güzergahların hazırlanması, afiş ve bayraklarla donatılması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve trafik akışının planlanması nasıl doğal karşılanıyorsa; dünyanın en önemli liderlerini ağırlayacak bir NATO Zirvesi öncesinde devletin kullanacakları güzergahlarda bakım ve onarım yapması, yolları yenilemesi, güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkarması ve ulaşımı buna göre planlaması da aynı ölçüde doğal ve gerekli bir uygulamadır" diye konuştu.

Erol, "Unutulmamalıdır ki NATO Zirvesi yalnızca hükümetin değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası bir organizasyondur. Bu nedenle zirvenin başarısı, ülkemizin itibarıyla doğrudan ilişkilidir. Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek devlet ve hükümet başkanlarının güvenliğini eksiksiz şekilde sağlamak, programın sorunsuz ilerlemesini temin etmek ve Türkiye'nin kurumsal kapasitesini en iyi şekilde ortaya koymak devlet olmanın gereğidir. Zirve süresince alınan güvenlik tedbirlerini bireysel hak ve özgürlüklere yönelik bir kısıtlama olarak değerlendirmek doğru değildir. Bu tedbirler, katılımcı liderlerin güvenliğini sağlamak, olası riskleri en aza indirmek ve organizasyonun sağlıklı şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla geçici olarak uygulanan zorunlu düzenlemelerdir. Başarıyla tamamlanacak bir NATO Zirvesi, Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenilirliğini, organizasyon kabiliyetini ve devlet tecrübesini bir kez daha ortaya koyacaktır. Ayrıca şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekir; etrafımızın savaşlar ve krizlerle çevrili olduğu böyle bir dönemde devletin önceliğinin güvenlik olması son derece doğal, yerinde ve sorumluluk sahibi bir yaklaşımdır. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, eleştirilerimiz de olabilir. Ancak söz konusu olan Türkiye'nin uluslararası itibarı, devletimizin saygınlığı ve ülkemizin güvenliği ise, bu konular günlük siyasi tartışmaların üzerinde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Zirvesi Türkiye'ye Güven Katacak - Son Dakika

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