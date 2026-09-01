Eskişehir’de "Barlar Sokağı kapatılsın" tartışması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, "Barlar Sokağı konusu bir güvenlik problemidir" açıklaması ulusal medyada tartışma konusu oldu. Muhalif medyanın kendisini hedef aldığını belirten Hatipoğlu, " İstanbul'dan bilmediğiniz, görmediğiniz alana vatandaş aleyhine destek veriyorsunuz" dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde 'Barlar Sokağı' adıyla bilinen Vural Sokak ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Barlar Sokağı konusu bir 'yaşam tarzı' ya da 'özgürlük alanı' meselesi değil, bir güvenlik problemidir. Eskişehir'de birçok alkol ruhsatlı işletme var. Genci, yaşlısı gidip kendi hayatını yaşıyor. Ancak kamu sorumluluğu taşıyan insanlar olarak, kentin ortasında, öğrenci yaşam alanının merkezinde, alkol merkezli her haltın döndüğü bir köye izin vermemeliyiz. Hep söylüyorum; bugün şehrimizde, parti ayırt etmeksizin, hangi siyasi kendi çocuğunu orada bulsa yüreği hoplar. Vatandaşın çocuğunu da bu tuzaklı alandan uzak tutmalı, bu yapıyı bertaraf etmeliyiz. Hem de acilen, hızla ve kararlılıkla" ifadeleri yer almıştı.

"Kentin tam ortasında meskun mahalde binlerce insan şikayetçi"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun açıklaması ulusal medyada tartışma konusu oldu. "Sözde" muhalif medyanın organize şekilde sözlerini çarpıttığını söyleyen Milletvekili Hatipoğlu, "Söyledim; yine söylüyorum: AK Parti kimsenin hayat tarzına karışmaz. Eskişehir'de de herkes istediği gibi yaşıyor. Şehrin birçok noktasında alkollü restoranlar, mekanlar var. Ancak 'Barlar Sokağı' denen yer bundan muaf tutulmalı. Çünkü kentin tam ortasında meskun mahalde binlerce insan şikayetçi. Üniversiteler, öğrenci yurtları ve öğrenci evleri ile çok iç içe. Burası şehir için bir özgürlük alanı değil, her türlü kirli ticaret için bir pazar. Eskişehir'de yaşayan her kesimden insan ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Ancak sizler İstanbul'dan bilmediğiniz, görmediğiniz alana vatandaş aleyhine destek veriyorsunuz! Gazeteci dediğin en kötü, Eskişehir'de yaşayan birilerini bulur da sorar. Çok bayıldığınız YENİ Partili 3 büyük belediyeniz var. Sorun bakalım Büyükşehir Belediye Başkanınıza, İlçe Belediye Başkanlarınıza, çocuklarını, torunlarını gönderiyorlar mı oraya? Gitsin, Barlar Sokağı'nda gezsin isterler mi? En güzel yanıtı onlardan alırsınız. Peki ben ne mi yapacağım? Doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim" dedi.