Nebi Hatipoğlu'ndan Katı Atık Bedellerine Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Nebi Hatipoğlu'ndan Katı Atık Bedellerine Eleştiri

30.06.2025 14:23
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katı atık bedellerini eleştirerek, belediyelerin yüksek tarifelerle vatandaşı mağdur ettiğini savundu. Hatipoğlu, maliyetlerin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, katı atık bedelleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Bugün binlerce işletmeye gönderilen katı atık tahakkuk fişleri, yalnızca yüksek tutarlarıyla değil, keyfiliğiyle de tarihe geçmiştir" dedi.

Milletvekili Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yayımlamış olduğu açıklamada, "Eskişehir halkı kendi kendine ihale etse daha ucuza mal eder. Çevre illere çöp toplama jesti yapan belediyelerimiz gün sonunda yine vatandaştan para istiyor. Eskişehir Milletvekili olarak, bu keyfiliği milletimizin önünde bir kez daha kayda geçiriyor ve soruyorum, bu bedelin karşılığında hangi hizmeti verdiniz? Kanun açıkça diyor ki, bu bir hizmet bedelidir. Hizmeti, Büyükşehir Belediyesi 'veriyorum' diyorsa kendi yaptığı işin maliyetini mi bilmiyor? Eskilerin tabiriyle bir bakkal defteriniz bile yok mu? Herhalde yok ki yaptığınız ile tarife hazırlama yetkisini devretmişsiniz. İşinize gelince her kalemin tahsilatını kendiniz yapıyorsunuz, asfalt parasını bizzat topluyorsunuz, sıra katı atık bedeline gelince neden tarife hazırlamayı devrediyorum. Tahsilat yapmayı devrediyorum dediniz Toplayan maliyet çıkartıyor da katı atık tesisi olan maliyet çıkartamıyor mu?" ifadeleri yer aldı.

"Şirketlenizdeki şişirilmiş personel maaşı bu bedelin neresindedir?"

Katı atık tahakkuk fişi kesen belediyelere, maaş ödeyemeyen belediyelere kaynak oluşturma çabasında olup olmadıkları sorusunu yönelten Milletvekili Hatipoğlu, "Maliyet hesabınız şeffaf mı?

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 23'üncü maddeye göre maliyet kalemlerinizi kamuoyuna duyurmanız zorunludur. Temizlik bedeliniz nedir? Araç gideriniz nedir? Amortisman, personel, bertaraf maliyeti nedir? Yönetmelik diyor ki, maliyetler fiili ve belgeli olmak zorundadır. Bunları tek tek kamu oyuna duyurmak ve tartıştırmak zorundasınız. Kanun da kapalı kapılar ardında yapın demiyor. Duyurun, görüş alın, tartışın diyor. Şirketlenizdeki şişirilmiş personel maaşı bu bedelin neresindedir? Bu personel maliyetinin ne kadarı katı atık bedeline yansıtıldı? Vatandaşa hizmet veriyorum kisvesi ile yansıttığınız maliyette şirketlerinizdeki israfın, liyakatsiz istihdamın payı nedir?" diye belirtti.

"Açıklayın, bu parayı kim ne için kullanacak?"

Düzce, İzmir ve İstanbul gibi belediyelerin işletme başına aylık 500-1500 TL arasında tarife belirlendiğini örnek gösteren Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Siz neden 10 katına varan katsayılarla faturalar düzenlediniz? Yönetmelik 'makul katsayı' zorunluluğu getiriyor. Bu farkın gerekçesi nedir? Hadi hizmet bedeli değil. Tarifeyi kendi kafanıza göre yaptınız. Hesaplarken de mi acımadınız. Sözleşme nerede? Yönetmeliğin 12'nci maddesi diyor ki, her aboneyle hizmet sözleşmesi yapılır. Bırakın sözleşmeyi Eskişehirli'ye tenezzül edip de sordunuz mu? Faturalandırmayı neden su idaresine yaptırmadınız? Danıştay kararları ve yönetmelik açıkça ifade ediyor. Siz de diyorsunuz ki, 'Ben de kartlı sistem var, faturalandıramıyorum.' İşyerlerini ilçe belediyeleri alsın. Kartlı sistem var diye ESKİ personelini mi tasfiye ettiniz. İlçe belediyesi evrak yolluyor da siz yollayamıyor musunuz? Aynı işletmeye neden farklı tutar? Aynı metrekarede aynı işi yapan işletmelere farklı farklı bedeller yazmak neyin ölçüsüdür? Hangi objektif kriterle bu farkı koyuyorsunuz? Esnaf kendisi bertaraf tesisi kurmaya kalksa kişi başına o istediğiniz paralar düşmez. Açıklayın, bu parayı kim ne için kullanacak? Tahsil edilen milyonlarca liranın tamamı katı atık işine mi harcanacak? Yoksa belediye şirketlerinizin maaş ödemelerine mi aktarılacak? Kanun diyor ki, 'Bu ücret katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.' Halkı ne zaman bilgilendirdiniz? Yönetmelik 23'üncü madde diyor ki, 'Tarife kararı öncesi halkın bilgilendirilmesi ve görüşünün alınması zorunludur.' İnternete koyun panoya asın demiyor. Görüş alın diyor Eskişehirli hemşehrilerim bilsin, bu bedellerin şeffaflığı yoktur. Adaleti yoktur. Ben Nebi Hatipoğlu olarak diyorum ki; belirlenen fiyatlar aynı konuda katı atık tarifesi belirleyen diğer illerin, ilçelerin belirlediği fiyatların çok çok üstündedir. Ne nerden geldiği ne nereye gideceği bellidir. Bu soruları size milletim adına soruyorum. Bu soruları nasıl soruyorsam, hemşehrilerim adına hesabını da sorarım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Nebi Hatipoğlu'ndan Katı Atık Bedellerine Eleştiri - Son Dakika

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