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Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi - Son Dakika

Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi

03.11.2021 23:15
Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde MHP teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde MHP teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Nebioğlu Belde Başkanı Çetin Verim ve Perşembe Belde Başkanı Aktif Alibabaoğlu'da katıldı. Toplantı sonrası Nebioğlu Belde Başkanı Çetin Verim'e mazbatası teslim edildi. Nebioğlu Belde teşkilatı resmen göreve başladı. İlçe Başkanı Mustafa Kaplan; "Nebioğlu yol arkadaşlarımız resmen göreve başlamıştır. Allah muvaffak etsin. Yakın zamanda tüm belde teşkilatlarımızı açıklayacağız" dedi.

Nebioğlu Belde teşkilatı şu isimlerden oluştu; Belde Başkanı: Çetin Verim

Üyeler; Mehmet Özkütük, İdris Maden, Ersin Altunay, Hakan Girgin, Vedat Arslan, Tayfun Altun, Nurettin Özbay, İbrahim Verim, Ramazan Özdemir, Hakan Akbaş, Şenol Cin - ZONGULDAK

Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi
Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi
Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi

Milliyetçi Hareket Partisi, Zonguldak, Çaycuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nebioğlu'nda yeni yönetim belirlendi - Son Dakika
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