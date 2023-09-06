Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı

Son Güncelleme: 06.09.2023 20:03

Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Necmettin Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Cevheri'nin cenazesi düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Necmettin Cevheri son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cevheri'nin cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'ne getirildi. Camide ikindi vakti düzenlenen cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz kıldırdı. Yılmaz, Cevheri'nin bir devlet adamı olduğunu, sayılarının çoğalması için dua ettiğini belirtti.

Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Törene, Cevheri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile eski bakanlar, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Cevheri'nin cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Şanlıurfa'da 1930'da doğan Cevheri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Cevheri, 13,14,15 ve16. dönemde Adalet Partisinden, 19, 20 ve 21. dönemde ise Doğru Yol Partisinden Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 31 ve 32. Hükümette Turizm ve Tanıtma Bakanı, 40. Hükümette Adalet Bakanı, 49. Hükümette Tarım ve Köy İşleri Bakanı, 50, 51 ve 52. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan Cevheri iki çocuk babasıydı.

Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı
Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: AA

Cebeci Asri Mezarlığı, Necmettin Cevheri, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Azerbaycan ordusu, Zengezur Koridoru ve Ermenistan sınırına askeri sevkiyat yapıyor
19:29 DEVA Partisi lideri Babacan'dan OVP tepkisi: Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak
19:00 Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilenmişti, Kübra Nur'dan acı haber geldi
18:27 Sakarya'da evinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş
18:03 Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı
17:43 Afyonkarahisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
17:15 Kırıkkale'de bir kişi, babasından harçlık alamayınca evi yaktı
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 20:27:43. #1.12#
SON DAKİKA: Necmettin Cevheri Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement