Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Necmettin Cevheri son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cevheri'nin cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'ne getirildi. Camide ikindi vakti düzenlenen cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz kıldırdı. Yılmaz, Cevheri'nin bir devlet adamı olduğunu, sayılarının çoğalması için dua ettiğini belirtti.

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Törene, Cevheri'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile eski bakanlar, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Cevheri'nin cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Şanlıurfa'da 1930'da doğan Cevheri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Cevheri, 13,14,15 ve16. dönemde Adalet Partisinden, 19, 20 ve 21. dönemde ise Doğru Yol Partisinden Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 31 ve 32. Hükümette Turizm ve Tanıtma Bakanı, 40. Hükümette Adalet Bakanı, 49. Hükümette Tarım ve Köy İşleri Bakanı, 50, 51 ve 52. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yapan Cevheri iki çocuk babasıydı.