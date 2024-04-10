Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı - Son Dakika
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Politika

Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayranı'nda resmi bir programının olmadığı öğrenilmişti. Erdoğan'ın nerede olduğu merak edilirken, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğunu duyurdu.

10.04.2024 15:40  Güncelleme: 15:44
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Ramazan Bayramı'nı ailesi ile birlikte Ankara dışında geçireceği açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te olduğu öğrenildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğraf karesi yayınladı. Ailesiyle beraber Marmaris'te olan Erdoğan'ın bayram namazını ise Okluk Millet Camii'nde kıldığı öğrenildi.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ"

Otgöz, paylaşımına "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Ramazan Bayramı namazında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ederek selamlarını iletti" notunu düştü.

Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafı
Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bayram fotoğrafını AK Parti\'li vekil paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı - Son Dakika

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