Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bayram fotoğrafını AK Parti\'li vekil paylaştı

Ramazan Bayramı'nı ailesi ile birlikte Ankara dışında geçireceği açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te olduğu öğrenildi.
AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı bir fotoğraf karesi yayınladı. Ailesiyle beraber Marmaris'te olan Erdoğan'ın bayram namazını ise Okluk Millet Camii'nde kıldığı öğrenildi.
Otgöz, paylaşımına "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Ramazan Bayramı namazında bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ederek selamlarını iletti" notunu düştü.
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan Bayramı dolayısıyla basın mesajı yayımladı. Başkan Tatık, bayramın manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği bir zaman olduğunu belirterek, huzur ve neşe dolu bir bayram geçirilmesini temenni etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Konya'nın Kulu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kulu Kaymakamı, Belediye Başkanı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü, askerler, emniyet personeli, itfaiye ve hastane personeli ile bayramlaştı. Ayrıca şehit aileleri de ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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