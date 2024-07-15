Netanyahu: Baskıyı arttırmalıyız, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz

Politika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara ilişkin, "Şimdi baskıyı arttırmak zorundayız. Baskıyı ne kadar arttırırsak, ilk aşamada maksimum sayıda esiri serbest bırakabilir ve aynı zamanda Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamına devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıların durmayacağını açıkladı. İsrail medyasına konuşan Netanyahu, saldırıların esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını daha muhtemel hale getireceğini savunarak, "Hamas zayıf durumda. Ne kadar çok vurursanız anlaşmayı o kadar ileriye taşırsınız. Bu baskı onları yavaş yavaş değişmeye, teslim olmaya itiyor. Şimdi baskıyı arttırmak zorundayız. Baskıyı ne kadar arttırırsak, ilk aşamada maksimum sayıda esiri serbest bırakabilir ve aynı zamanda Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın anlaşmanın İsrail askerlerinin Mısır-Gazze sınırından çekilmesine izin vereceği yönündeki açıklamalarına da değinen Netanyahu, İsrail ordusunun Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Koridoru'nda kalacağını söyledi.

"(İsrail'de) Şiddete teşvik var"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de konuşan Netanyahu, benzer bir şiddetin İsrail'de de yaşanabileceğini öne sürdü. Netanyahu, "Bu olabilir, çünkü şiddete teşvik var" şeklinde konuştu.

Ailesinin yerinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Netanyahu, bunun da kendilerine yönelik tehditlere yol açtığını söyledi. Muhalefet lideri Yair Lapid'in de kendisine ve ailesine yapılan bu kışkırtmaları kınaması gerektiğini vurgulayan Netanyahu, "Ondan da benim gibi davranmasını, bu tür şeylere karşı çıkmasını beklerdim. Ben muhalefet lideriyken bu tür şeylere karşı çıktım. O hiçbir şey yapmıyor" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldüğü iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Saldırının başarılı olduğuna dair ilgi çekici göstergeler var. Daha fazla bilgi edinene kadar bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV