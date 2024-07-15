Netanyahu: Baskıyı arttırmalıyız, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Netanyahu: Baskıyı arttırmalıyız, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara ilişkin, baskıyı arttırmanın Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine doğru ilerlemeyi sağlayacağını belirtti. Netanyahu, saldırıların esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını daha muhtemel hale getireceğini savundu ve Hamas'ın zayıf durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı'nın açıklamalarına göre İsrail ordusunun Mısır-Gazze sınırında kalacağı bilgisini paylaştı. Netanyahu ayrıca, İsrail'de şiddete teşvik olduğunu ve kendisinin ve ailesinin tehditlere maruz kaldığını belirtti.

15.07.2024 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara ilişkin, "Şimdi baskıyı arttırmak zorundayız. Baskıyı ne kadar arttırırsak, ilk aşamada maksimum sayıda esiri serbest bırakabilir ve aynı zamanda Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki katliamına devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıların durmayacağını açıkladı. İsrail medyasına konuşan Netanyahu, saldırıların esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını daha muhtemel hale getireceğini savunarak, "Hamas zayıf durumda. Ne kadar çok vurursanız anlaşmayı o kadar ileriye taşırsınız. Bu baskı onları yavaş yavaş değişmeye, teslim olmaya itiyor. Şimdi baskıyı arttırmak zorundayız. Baskıyı ne kadar arttırırsak, ilk aşamada maksimum sayıda esiri serbest bırakabilir ve aynı zamanda Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın anlaşmanın İsrail askerlerinin Mısır-Gazze sınırından çekilmesine izin vereceği yönündeki açıklamalarına da değinen Netanyahu, İsrail ordusunun Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Koridoru'nda kalacağını söyledi.

"(İsrail'de) Şiddete teşvik var"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de konuşan Netanyahu, benzer bir şiddetin İsrail'de de yaşanabileceğini öne sürdü. Netanyahu, "Bu olabilir, çünkü şiddete teşvik var" şeklinde konuştu.

Ailesinin yerinin kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Netanyahu, bunun da kendilerine yönelik tehditlere yol açtığını söyledi. Muhalefet lideri Yair Lapid'in de kendisine ve ailesine yapılan bu kışkırtmaları kınaması gerektiğini vurgulayan Netanyahu, "Ondan da benim gibi davranmasını, bu tür şeylere karşı çıkmasını beklerdim. Ben muhalefet lideriyken bu tür şeylere karşı çıktım. O hiçbir şey yapmıyor" şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı, İsrail'in El Mevasi'ye yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldüğü iddiası ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Saldırının başarılı olduğuna dair ilgi çekici göstergeler var. Daha fazla bilgi edinene kadar bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Maksimum, İsrail, Mısır, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: Baskıyı arttırmalıyız, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 23:55:45. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: Baskıyı arttırmalıyız, Hamas'ı ortadan kaldırma hedefimize doğru ilerleyebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement