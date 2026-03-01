Netanyahu'dan Hamaney İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'dan Hamaney İddiası

01.03.2026 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaney'in öldüğüne dair birçok işaret olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında, "İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in artık hayatta olmadığına ilişkin birçok işaret var" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamasında bu operasyonla İran halkının "zorbalığın zincirlerinden kurtulmasına" yardımcı olduklarını iddia eden Netanyahu, İran halkına birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

"İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in artık hayatta olmadığına ilişkin birçok işaret var" diyen Netanyahu, Hamaney'in başkent Tahran'daki yerleşkesinin imha edildiğini, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) komutanları ve üst düzey yetkililerin de etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Netanyahu, ayrıca operasyonun gidişatına ve ne kadar süreceğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu operasyon, gerektiği sürece devam edecek. Dostum ABD Başkanı Donald Trump'a tarihi liderliği için teşekkür ediyorum. O sözünde duran bir kişidir" ifadelerin kullandı.

İsrailli yetkililer, Hamaney'in cesedinin bulunduğunu iddia etti

Netanyahu'nun açıklamasının ardından üst düzey bir İsrailli yetkili, uluslararası basına yaptığı açıklamada Hamaney'in cenazesinin bulunduğunu öne sürdü. ABD basını da İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in ABD'li yetkililere, Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yönelik saldırıda öldürüldüğünü aktardığını iddia etti.

İsrail'deki birçok medya kuruluşu da İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde İran dini liderinin öldüğü iddiasını paylaştı.

İran: "Hamaney ve Pezeşkiyan hala hayatta ve iyi durumda"

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada basında yer alan iddiaların, İran'a karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran dini lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hala hayatta ve iyi durumda olduklarını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu'dan Hamaney İddiası - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:38:32. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan Hamaney İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.