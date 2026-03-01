Netanyahu'dan Hamaney İddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında, "İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in artık hayatta olmadığına ilişkin birçok işaret var" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik koordineli saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamasında bu operasyonla İran halkının "zorbalığın zincirlerinden kurtulmasına" yardımcı olduklarını iddia eden Netanyahu, İran halkına birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

"İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in artık hayatta olmadığına ilişkin birçok işaret var" diyen Netanyahu, Hamaney'in başkent Tahran'daki yerleşkesinin imha edildiğini, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) komutanları ve üst düzey yetkililerin de etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Netanyahu, ayrıca operasyonun gidişatına ve ne kadar süreceğine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu operasyon, gerektiği sürece devam edecek. Dostum ABD Başkanı Donald Trump'a tarihi liderliği için teşekkür ediyorum. O sözünde duran bir kişidir" ifadelerin kullandı.

İsrailli yetkililer, Hamaney'in cesedinin bulunduğunu iddia etti

Netanyahu'nun açıklamasının ardından üst düzey bir İsrailli yetkili, uluslararası basına yaptığı açıklamada Hamaney'in cenazesinin bulunduğunu öne sürdü. ABD basını da İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter'in ABD'li yetkililere, Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yönelik saldırıda öldürüldüğünü aktardığını iddia etti.

İsrail'deki birçok medya kuruluşu da İsrailli yetkililere dayandırılan haberlerde İran dini liderinin öldüğü iddiasını paylaştı.

İran: "Hamaney ve Pezeşkiyan hala hayatta ve iyi durumda"

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada basında yer alan iddiaların, İran'a karşı yürütülen psikolojik savaşın bir parçası olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran dini lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hala hayatta ve iyi durumda olduklarını açıkladı. - TEL AVİV